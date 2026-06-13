UFC
Topuria empuja a su contrincante Gaethje en un careo previo al combate en la Casa Blanca
La tensión entre ambos ha ido en aumento después de que Gaethje se burlara recientemente del divorcio de Topuria en una entrevista.
Trump convierte la Casa Blanca en un estadio de UFC para celebrar su 80 cumpleaños
El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria empujó este viernes a su rival, el estadounidense Justin Gaethje, durante un careo previo al combate de artes marciales mixtas (MMA) que disputarán el domingo en la Casa Blanca, con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La escalinata del Monumento a Abraham Lincoln, escenario del histórico discurso 'I have a dream' de Martin Luther King, sirvió de marco para la presentación, ante centenares de personas, de los 14 luchadores de la UFC que competirán en la velada en la residencia presidencial.
Los combates estelares enfrentarán por el título de peso ligero a Topuria, invicto en su carrera, y Gaethje, así como al brasileño Alex Pereira contra el francés Ciryl Gane, ambos en la categoría de peso pesado.
Durante el posado ante las cámaras, Topuria empujó a Gaethje hacia atrás, lo que obligó al presidente de la UFC, Dana White, a intervenir de inmediato para separarlos.
El estadounidense mantuvo la calma, aunque recriminó la actitud de "El Matador", quien posteriormente se dirigió al público para exhibir sus cinturones de campeón.
La tensión entre ambos ha ido en aumento después de que Gaethje se burlara recientemente del divorcio de Topuria en una entrevista.
En el jardín sur de la Casa Blanca ya se ha instalado el ring para los combates, cubierto por una gran estructura metálica con iluminación en los colores de la bandera estadounidense y gradas con capacidad para unos 4.000 asistentes.
El evento, bautizado como Freedom 250 UFC, coincide no solo con el cumpleaños de Trump, sino también con las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.
Dos ciudadanos presentaron una demanda contra el evento al denunciar el uso indebido de la Casa Blanca para una actividad privada destinada a generar millones de dólares para la UFC, cuyo presidente es amigo personal de Trump, pero un juez rechazó este viernes paralizarlo.
- Mourinho rearma la defensa del Real Madrid y convierte a Bernardo Silva en 'el galáctico de saldo' de Florentino
- Ceremonia inaugural del Mundial 2026, en directo: horario, calendario de partidos y última hora de la selección española
- Lío entre Xavi y el Barça por acusaciones de veto con los Legends
- La Kings League de Piqué despedirá a casi la mitad de su plantilla: 'Sabíamos que iban a rodar cabezas
- México y la FIFA descorchan el Mundial con una inauguración de cartón-piedra que no salva ni Bocelli
- Tarjeta roja para México en el Mundial: caos, obras sin terminar, problemas de seguridad y epidemias
- Qué bien les irían ahora los 400 millones de penalización a Limak o los 50 de comisión a Darren Dein
- Caroline Graham Hansen tiene sobre la mesa la opción de salir del Barça este verano