Ian Barrufet aspira a su primera Champions: "Hace tres meses que antes de dormir solo pienso en la Final Four"

Tras un año de aprendizaje en Alemania, Ian Barrufet (Teià, 2004) ha vuelto al Barça para quedarse en la que ha sido su temporada de asentamiento. El joven extremo ya vislumbra su primera Final Four de la EHF Champions League, la semifinal se disputa este sábado ante el Aalborg danés (18.00 h).

Ian Barrufet, en una acción en el FC Barcelona - HC Eurofarm Pelister en el Palau Blaugrana. / Dani Barbeito / SPO

Tras su imponente altura (1,99 m), útil para complementar su capacidad goleadora con una defensa polivalente, se encuentra un chico sonriente y con una ambición superlativa: “Afronto la Final Four con toda la ilusión del mundo, mi sueño es ganar la Champions League con el Barça”, detalla. El entusiasmo que conlleva disputar una eliminatoria de este calibre acarrea, según Barrufet, mucha presión y nervios: "Hace tres meses que antes de dormir solo pienso en la Final Four", confiesa el joven jugador.

Presión extra

Ian es hijo del mítico David Barrufet, guardameta del Barça durante más de dos décadas y miembro del ‘dream team’ de balonmano. “Mi padre me ha enseñado a esforzarme, gracias a ello ambos hemos podido dedicarnos a lo que más nos gusta, el balonmano”, cuenta el jugador azulgrana. Suele ser habitual que, de forma injusta, a los hijos de las leyendas del deporte se les aplique una presión extra cuando empiezan a desarrollar su carrera. En el caso de Ian Barrufet, le da “completamente igual”, pero si en algún momento se quitó un peso de encima, fue en Alemania.

Con su cesión al MT Melsungen, el jugador catalán pudo disfrutar de más minutos: “Me dio la confianza en mí mismo para ver que puedo competir contra los mejores”, dice Barrufet con orgullo. "Conocí una forma distinta de jugar al balonmano, aprendí mucho de mis compañeros, mi entrenador y mis rivales", agradece.

Esta temporada, Ian Barrufet ha vuelto a Barcelona mucho más curtido y su aportación ha sido clave para ganar todos los títulos disputados hasta ahora. Otra pieza esencial en este equipo es, sin duda, la cohesión del grupo: "para mí, marca la diferencia, es un grupo especial en el que todos nos llevamos muy bien", asegura el joven jugador.

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Dejando de lado el deporte, Ian está estudiando Periodismo, ya que, cuando finalice su carrera deportiva, le "gustaría ser una persona ligada al balonmano". "De pequeño me interesaron los comentaristas, pero tampoco descarto ser representante", cuenta Barrufet. El jugador de Teià aún tiene mucho tiempo para pensárselo, porque solo tiene 22 años, con toda una trayectoria por delante.