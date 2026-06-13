Mundial 2026
El gobierno de Ghana protesta ante Canadá tras el rechazo del visado de Thomas Partey, con siete cargos por violación
El futbolista, que será juzgado en 2027, no puede viajar a Toronta para debutar con su selección en el Mundial
Afp
Ghana elevó una queja formal ante Canadá por su negativa a expedir un visado al jugador Thomas Partey para disputar el Mundial 2026, informó el ministro de Asuntos Exteriores del país africano este sábado.
El jugador de 32 años será juzgado por violación y agresión sexual en 2027 en Reino Unido.
"Ghana envió una nota oficial de protesta" a Canadá, pidiéndole que revocara esta "desafortunada decisión", precisó el ministro ghanés de Asuntos Exteriores, Sam Okudzeto Ablakwa.
Antiguo centrocampista del Arsenal y que la temporada pasa jugó en el Villarreal, en la Liga española, Partey no podrá viajar a Toronto, donde Ghana iniciará su Mundial el 17 de junio contra Panamá.
La selección ghanesa ha establecido su campamento base en Estados Unidos, en la Bryant University de Boston.
Sus cargos
Partey se declaró no culpable de siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con acusaciones de cuatro mujeres diferentes entre 2020 y 2022.
"Si bien respeta el derecho soberano de Canadá a hacer cumplir sus leyes de inmigración, Ghana considera que la dependencia de cargos no probados en ausencia de una resolución judicial plantea cuestiones fundamentales de equidad y proporcionalidad", señala el comunicado.
La FIFA ha confirmado que Partey no podrá viajar desde la concentración de la selección de Ghana en Boston a Canadá para su partido inaugural contra Panamá el 17 de junio.
El jugador sí será elegible para disputar los siguientes partidos de Ghana en el Grupo L, contra Inglaterra y Croacia, ambos en Estados Unidos.
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