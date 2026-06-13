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Formula 1 Gran Premio Barcelona – Catalunya 2026, en directo: entrenamientos y última hora

Alonso, en clave de despedida: "Probablemente será mi último gran premio en Barcelona"

Lando Norris en acción durante los libres 2 del viernes.

Lando Norris en acción durante los libres 2 del viernes. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Begoña González

Begoña González

Barcelona
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El GP de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 arranca este viernes en Montmeló con las gradas llenas y un fuerte componente emocional por la posible despedida de Fernando Alonso del Circuit, donde la nueva grada Alonso Land reunirá a más de 10.000 aficionados pese al mal momento deportivo de Aston Martin. Kimi Antonelli llega como gran favorito tras dominar el inicio de temporada con Mercedes y ganar en Mónaco.

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