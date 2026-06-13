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Formula 1 Gran Premio Barcelona – Catalunya 2026, en directo: entrenamientos y última hora
Alonso, en clave de despedida: "Probablemente será mi último gran premio en Barcelona"
El GP de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 arranca este viernes en Montmeló con las gradas llenas y un fuerte componente emocional por la posible despedida de Fernando Alonso del Circuit, donde la nueva grada Alonso Land reunirá a más de 10.000 aficionados pese al mal momento deportivo de Aston Martin. Kimi Antonelli llega como gran favorito tras dominar el inicio de temporada con Mercedes y ganar en Mónaco.
En marcha la Sprint de F3
Los monoplazas de F3 ya compiten en el trazado catalán. Ahora mismo, se está disputando la carrera sprint de Fórmula 3 con Théophile Naël saliendo desde la 'pole'.
Los más rápidos del viernes
Recordamos que los McLaren y el Mercedes de Russell fueron ayer los más rápidos:
Actividades de hoy
Para quienes estén hoy por el Circuit de Montmeló, estas son algunas de las actividades que tendrán lugar en el escenario del trazado:
Empieza la actividad en el Circuit
Buenos días, la actividad en el Circuit va volviendo poco a poco a su ritmo habitual. Los accesos empiezan a acumular colas y los boxes levantan sus persianas para un segundo día de Gran Premio de Catalunya que se avecina cálido y soleado.
¡Mañana más!
Hasta aquí el directo hoy. ¡Mañana retomamos la actividad en Montmeló!
Lando Norris, el más rápido
Así ha terminado el FP2:
- Lando Norris
- George Russell
- Oscar Piastri
- Charles Leclerc
- Kimi Antonelli
La degradación
La degradación se ha convertido en la peor pesadilla de los pilotos este viernes. En esta FP2 les ha penalizado muchísimo y no han sabido controlarlo la mayoría de ellos. Se quejaba Hamilton en la radio y preguntaba a su equipo si le pasaba solo a él. Deberán gestionarlo distinto mañana en el tercer libre.
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