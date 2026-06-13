Vinicius salva a la inquietante Brasil de Ancelotti frente a Marruecos

Es muy circense todo lo que rodea a la selección de Brasil, con aficionados -con el presidente Lula a la cabeza- que exigen ganar de una maldita vez el Mundial porque 24 años de espera son demasiados (le toca a Ancelotti corresponder a sus 67 años), con periodistas que convierten en cuestión de Estado la presencia de un Neymar que ha llegado a la pata coja y con la gorra del revés, y todas esas viejas glorias (Romario, Ronaldo, Kaká, Roberto Carlos o incluso Denilson, en su día mito erótico de Lopera en el Betis) paseándose por Nueva Jersey como doloroso recuerdo de algo de lo que apenas queda rastro.

El gran duelo de esta primera fase del Mundial entre el sexto (Brasil) y el séptimo (Marruecos) del ránking FIFA acabó en un empate que deja en mucho mejor lugar a los marroquís, que supieron regular esfuerzos ante el calor frente a esa selección de Ancelotti a la que le queda todavía mucho por mejorar si pretende alejarse de su malditismo.

Claro. A la espera de que Neymar pueda demostrar a sus 34 años y con el cuerpo hecho unos zorros que aún tendrá una última oportunidad -se le espera en algún momento de la primera fase-, es Vinicius quien asume casi todo el peso ofensivo de una Brasil que suple la escasez de talento con los contradictorios golpes de genio del futbolista del Real Madrid. Fue Vinicius el que, en pleno dominio de una Marruecos que durante largos tramos del primer acto bailó a una agarrotada Brasil, soltó un latigazo que dejó sin respuesta, primero, a El Aynaoui en el recorte -Hakimi se había quedado de excursión-, y después a Bono, paralizado y sin tiempo de ver por dónde se colaría el balón.

Pero el arrebato de Vinicius no podía esconder lo ocurrido antes, que se venía barruntando desde la alineación inicial. El forzudo Igor Thiago (un delantero que ha pasado en un santiamén de jugar en la segunda división búlgara a inflarse a goles en la Premier con el Brentford) se hizo con el puesto de ariete, avanzando a Cunha y Endrick. Vaya por Dios. Y más allá de que Casemiro haya pasado de tanqueta a tractor oxidado, fue angustiante ver cómo el lateral derecho, otrora autopista hacia el cielo brasileño -cómo olvidar a Jorginho o Cafú-, lo ocupaba un tipo llamado Roger Ibáñez, en realidad un central que se gana la vida en Arabia Saudí. Casemiro e Ibáñez, amonestados porque llegaban tarde y mal todo, ya no salieron en el segundo acto.

Saibari agradece a Brahim la asistencia en el primer gol de Marruecos frente a Brasil. / MAURO PIMENTEL / AFP

Pudo agradecer Brasil, eso sí, llegar al entretiempo con 1-1 sin que el gol inaugural de Ismael Saibari le doliera demasiado. Fue Brahim quien imaginó una asistencia a la espalda de los centrales brasileños que tampoco supo interpretar Alisson, que salió a deshora. Y Saibari, que nació y vivió en Terrassa hasta los seis años antes de emigrar a Bélgica, mostró al mundo esa calidad que ya conocen en Eindhoven. Sin ser ni mucho menos un ariete, picó la pelota con el oficio del goleador.

A Marruecos, el gol de Vinicius no le sentó bien tras la primera pausa para el refrigerio (es el Mundial en que los anunciantes se ponen las botas en estos tiempos muertos que tantas cosas cambian). Bouaddi, el formidable talento de 18 años marroquí que venía controlando el juego desde el pivote, no pagaba el esfuerzo en ese segundo acto en que Ancelotti intentó corregir su sala de máquinas con el ingreso de Fabinho. Fue otro desastre.

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No había manera de que la 'verdeamarela' acelerara el partido en la zona de tres cuartos. Raphinha, quien tanto dio para estar a punto con la selección, fue todo fe, pero apenas tuvo incidencia jugando por dentro -no pudo aprovechar en el crepúsculo un grave error de Diop-. Cunha y Luiz Henrique tampoco mejoraron lo que había. Y Marruecos, pese a que ya no fue más allá del empate (Alisson tuvo que sacar las manos en el noveno minuto del añadido), demostró que le sobra calidad y empaque para emular sus hazañas del Mundial de Qatar.