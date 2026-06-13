La fe ciega de Brasil en Ancelotti que germinó el día del gran apagón: "Es lo mejor que nos ha pasado"

Ocurrió, se acordarán perfectamente, el día en que los plomos de toda España se fundieron de repente y durante horas. El 28 de abril de 2025, para siempre ya el día del gran apagón, un emisario de la Confederación Brasileña de Fútbol había acordado una reunión en Londres con Carlo Ancelotti para terminar de cerrar su fichaje como seleccionador. Todos los detalles, con pleno conocimiento del Real Madrid, quedaron pactados, a la espera del visto bueno de los abogados del italiano... que estaban en Madrid.

El enviado de la CBF tuvo que esperar durante horas a que España recuperara el suministro eléctrico para poder llamar a Río de Janeiro e informar de que había conseguido el objetivo que la pentacampeona del mundo llevaba casi tres años persiguiendo: Ancelotti sería el entrenador de Brasil en el Mundial 2026. En los días posteriores hubo ciertas tensiones con el momento de su salida del Real Madrid y el dinero a cobrar por ella que hicieron que el acuerdo temblara, pero todas las partes supieron encauzar un fichaje largamente trabajado.

Ancelotti, durante su presentación con Brasil. / Associated Press/LaPresse / LAP

Desde la decepción de Qatar 2022, eliminada la 'Canarinha' por penaltis frente a Croacia en cuartos de final, Brasil decidió buscar fuera al entrenador que le devolviera la gloria. Son ya 24 años sin ganar el Mundial, igualando la sequía más larga (1970-94) desde que conquistó el primero de sus cinco títulos, en Suecia 1958. Recurrir a un entrenador extranjero era casi un tabú en el país, pero llegados a este punto...

Cuarto seleccionador extranjero

Hasta la llegada de Carletto, Brasil solo había tenido tres entrenadores extranjeros en toda su historia, todos ellos de manera muy puntual. El uruguayo Ramón Platero fue contratado para los cuatro partidos de la Copa América de 1925, la menos concurrida de la historia con apenas tres participantes; el portugués Joreca ejerció de coseleccionador junto al histórico Flávio Costa en dos encuentros en mayo de 1944; y el argentino Filpo Núñez dirigió un amistoso en 1965, en el que el Flamengo que entrenaba representó a la selección de Brasil frente a Uruguay.

Ninguno de ellos dirigió a Brasil en un Mundial, algo que Ancelotti empezará a hacer la noche del sábado al domingo (0.00 horas) en un exigente debut contra Marruecos en Nueva York, en el estadio que acogerá la final del 19 de julio. Este torneo aparecía como el gran aliciente para uno de los entrenadores más laureados de la historia, el que tiene más Champions (5), el único que ha conquistado las cinco grandes ligas europeas, ganador de 17 trofeos diferentes a lo largo de su legendaria trayectoria.

Carlo Ancelotti (c) entrenador de Brasil dirige a Vini Jr. (i) y Fabinho (d) en un entrenamiento en el centro Columbia Park en Morristown, New Jersey (EE.UU.). / Sebastiao Moreira / EFE

Parecía la de Carletto, en fin, una historia llamada a ser breve, una pistola con una sola bala, la de este Mundial. El cortejo al que le sometió Brasil durante casi tres años chocó tanto con la voluntad del italiano de alargar su idilio con el Real Madrid mientras Florentino así lo quisiese como con las dudas personales de mudarse a Río de Janeiro a sus 66 años.

Renovado cuatro años más

Sin embargo, Ancelotti ha encontrado en Brasil un lugar en el que él y su familia viven felices. Apenas cuatro meses después de llegar a Río ya hablaba de renovar hasta 2030, un acuerdo que se anunció finalmente hace un mes. Su legendaria mano izquierda, reflejada en la decisión de atender el clamor popular de convocar a Neymar, ha domado el siempre difícil vestuario brasileño y la relajada vida que tiene en Río después de 30 años con la exigencia diaria de un club le ha seducido.

Noticias relacionadas

"Es lo mejor que nos ha pasado", decía hace unas semanas Filipe Luis, ganador de la Copa Libertadores con Flamengo, como resumen de lo que piensa Brasil de su seleccionador. Todo a expensas, claro, del jugo que sea capaz de sacarle a los Vinícius, Raphinha, Casemiro, Marquinhos y el crepuscular Neymar durante el próximo mes. Aunque es su primer Mundial como seleccionador, Ancelotti ya tiene experiencia en tres citas: como futbolista en México 1986 e Italia 1990; y como asistente de Arrigo Sacchi en la Azzurra que fue finalista de EEUU 1994. Jamás lo ganó. Ese es el objetivo.