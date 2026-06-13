Waterpolo
El Barceloneta gana la segunda Champions de su historia
El equipo ‘marinero’, pletórico, vence en un igualado partido al gran campeón (17-16), el Pro Recco genovés, y reconquista por fin el máximo título continental 12 años después.
Marc Valls se puso a llorar porque, a sus 23 años, conocía el sabor de la gloria europea. Y el madrileño Fran Fernández, su entrenador en el Zodiac Atlètic Barceloneta, que había sido expulsado en el último minuto y con su equipo defendiendo con los corazones metidos dentro de los puños, no tuvo ya más remedio que tirarse vestido a la piscina de Gzira (Malta). El equipo marinero, 12 años después de la primera vez, conquistaba la Champions. Y lo hacía frente al mejor de siempre en la competición, el totémico Pro Recco genovés (11 títulos), aturdido ante la resistencia y el empeño de los barceloneses en una noche para el recuerdo.
Álvaro Granados, la gran estrella de Terrassa exiliada en Italia con ese brazo que es un cañón, hizo cuanto pudo en la final por que el Barceloneta se quedara sin su sueño. Hasta chivaba a su portero, Nicosia, por dónde iban a tirar los penaltis sus compañeros en la selección española, Munárriz (el gran capitán fue el MVP de la final) o Sanahuja.
El Pro Recco, que llegó a alejarse en el segundo cuarto (8-11) gracias a un gol de Granados, que entre 2014 y 2023 había enlazado hasta 12 triunfos ante el Barceloneta, acabaron maniatados y frustrados ante la rotunda aparición en el tercer parcial del portero Unai Aguirre (seis paradas en la final), cuya Final Four fue otra vez impecable. Es de aquellos guardametas que, cuando peor parecen ir las cosas, más grita y más arriba llegan sus brazos.
Aunque fue el húngaro Burian, a falta de 1:40, quien marcó el gol que acabó por convencer al Atlètic Barceloneta de que la gesta no era una posibilidad, sino una firme realidad en Malta.
Ficha técnica
17 - Zodiac Atlètic Barceloneta: Aguirre; Munárriz (2), Velotto (1), Valls (2), Sanahuja (2), Echenique (-), Javier Bustos (-), Burian (3), Tahull (2), Casabella (-), Biel (3), Alejandro Bustos (1), Gomila (1) y Delmas (p.s).
16 - Pro Recco: Nicosia; Di Fulvio (2), Granados (2), Cannella (-), Fondelli (2), Durik (-), Presciutti (2), Pavillard (-), Iocchi Gratta (3), Buric (-), Condemi (3), Irving (-), Cassia (2) y Negri (p.s)
Parciales: 6-6, 5-6, 3-2, 3-2.
Árbitros: Andrej Franulovic (CRO) y Julien Bourges (FRA). Eliminaron a Alessandro Velotto, Biel Gomila y Bernat Sanahuja por parte del Zodiac Atlètic Barceloneta, y a Francesco Condemi y Francesco Di Fulvio por parte del Pro Recco.
Incidencias: Final de la Liga de Campeones disputada en el Tal-Qroqq Sports Complex de Gzira (Malta).
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