Paula Blasi conocerá este sábado el Tourmalet con un dorsal a la espalda

Paula Blasi corrió este viernes la primera etapa del Tour de los Pirineos, carrera de dos días que ganó la ciclista vasca Usoa Ostolaza en las dos últimas ediciones. Ambas llegaron con el pelotón principal a meta en una primera etapa donde la corredora italiana Martina Alzini se llevó el triunfo al esprint.

Fue un ensayo, una toma de contacto con la etapa reina de la prueba pirenaica que acoge en su seno nada más ni nada menos que una ascensión al Tourmalet, algo que nunca hay que perderse y que se podrá seguir este sábado a través de Eurosport a partir de las 14 horas. Será la primera ocasión en la que Blasi se enfrentará a la más famosa de las montañas de los Pirineos con un dorsal a la espalda. Subirán por la cara de Luz Saint Sauveur y descenderán por La Mongie hacia Sainte Marie de Campan.

Blasi y sus compañeras que disputan el Tour de los Pirineos, hasta el domingo. / UAE TEAM ADQ

Al Tourmalet llegó el Tour femenino en 2023 con una completa exhibición de Demi Vollering. La ronda francesa de este año, que en el programa femenino se disputa entre el 1 y el 9 de agosto, incluye como plato principal una subida al Ventoux, que tampoco está nada mal. ¿Estará Blasi en el Tour? Es la gran pregunta que la corredora de Esplugues de Llobregat quizá resuelva la semana que viene donde acude como estrella principal a la Volta femenina, con una llegada a La Molina, el sábado 20, como jornada reina de las tres programadas. Sin embargo, las últimas informaciones parecen ir acercando a la catalana a las carreteras francesas.

La ronda catalana y Barcelona

Blasi después de impactar en el panorama internacional con un triunfo en la Amstel Gold Race y tras ganar la Vuelta, se impuso también en la Clásica de Durango. Después le quedarán Volta y campeonatos de España como pasos previos a su participación en el Tour si finalmente se acaba de concretar el calendario de la corredora catalana que es, sin duda, la gran revelación ciclista en el capítulo femenino, siempre con Vollering al frente después de conquistar el Giro.

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La Volta empieza el próximo viernes en Santa Susanna y después de afrontar la etapa pirenaica del sábado finalizará el domingo en Barcelona como última competición oficial de ciclismo en la capital catalana antes del Tour que se inicia el 4 de julio.