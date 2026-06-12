FÚTBOL
Oleksandr Pyshchur, delantero ucraniano de 2,04 de altura, primer fichaje del Girona
El club catalán robustece el vínculo con Ucrania con esta incorporación para intentar el retorno a Primera
El delantero ucraniano Oleksandr Pyshchur, de 21 años y 2,04 metros de altura, se ha convertido este viernes en el primer fichaje del Girona para el curso del regreso a LaLiga Hypermotion, según ha informado este viernes el club catalán.
El Girona todavía está pendiente de cerrar y anunciar al sustituto de Míchel Sánchez en el banquillo, pero ya ha anunciado la contratación de un joven ariete que procede de la primera división húngara y que se ha comprometido con la entidad por cinco temporadas, hasta el año 2031.
Revelación del Mundial sub-20
Pyshchur, internacional con las categorías inferiores de la selección de Ucrania, viene de marcar 2 goles en 25 partidos en la liga húngara. En la última edición de la Copa del país magiar anotó 3 goles y repartió 2 asistencias.
El comunicado del Girona destaca que fue "una de las revelaciones" del último Mundial sub-20 y que "llamó la atención por ser uno de los futbolistas más altos del torneo y por su impacto ofensivo".
"Se trata de un atacante de gran envergadura, fuerte en el juego aéreo y capaz de fijar centrales y de generar ventajas dentro del área rival", añade el comunicado del Girona.
La llegada de Pyshchur acentúa más si cabe las relaciones entre el Girona y Ucrania, ya que en los últimos años ya han pasado por Montilivi Artem Dovbyk, pichichi de LaLiga EA Sports 2023-2024 y ahora en la Roma, y Viktor Tsygankov y Vladyslav Krapyvtsov, aún en la plantilla.
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