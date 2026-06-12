Estas son las nuevas reglas del Mundial que debes conocer

Ya ha empezado el Mundial 2026 y, con él, se han implementado los cambios en el reglamento que la IFAB (International Football Association Board) aprobó a finales de febrero. La principal motivación de estas iniciativas es "optimizar el ritmo de los partidos y reducir las pérdidas de tiempo", afirmó la misma organización. Aunque también se aplican mejoras en el protocolo del VAR y se pretende reducir la tolerancia con las protestas de los jugadores.

La Copa del Mundo es el evento futbolístico más grande y el mejor 'test' para las nuevas normas que introduce la organización. Ya sucedió en Rusia 2018, cuando se dio a conocer el VAR antes de ser implementado en las grandes ligas europeas -si bien es cierto que se introdujo previamente en ligas y torneos de menor alcance-.

Saques de puerta y banda de cinco segundos

Si el colegiado ve que el portero se está demorando en sacar de meta, empezará una cuenta regresiva de cinco segundos. En el caso de que se supere ese tiempo y el arquero no haya puesto el balón en juego, el árbitro concederá un saque de esquina al conjunto rival. En la temporada pasada ya se había aplicado un límite de ocho segundos, una norma que, según Pierluigi Collina, "funcionó muy bien". Por ello, se ha optado por reducir el tiempo y añadir el castigo del córner.

El árbitro egipcio Amin Mohamed Omar, durante el partido Corea del Sur y República Checa del Mundial. / ULISES RUIZ / AFP

En los saques de banda se sigue la misma lógica, si un jugador está perdiendo tiempo adrede, el árbitro le avisará de que tiene cinco segundos para sacar. Si el jugador no lo hace en el tiempo indicado, se le otorgará un saque de banda al equipo contrario.

Diez segundos para abandonar el campo

Las perdidas de tiempo durante las sustituciones son otro objetivo a eliminar para la IFAB. Anteriormente, ya se había aplicado la norma que obligaba al jugador a abandonar el campo por su lado más cercano. Con este nuevo reglamento, se añaden diez segundos de límite para realizar la sustitución excepto si se trata de una lesión u otros motivos de seguridad.

Lo interesante de esta regla es la punición, si el jugador no abandona el campo en diez segundos, no podrá entrar el recambio por un tiempo. Es decir, el jugador que iba a ser reemplazado sí tendrá que abandonar el campo, pero el sustituto no podrá entrar durante un minuto de juego. Pasados los 60 segundos, el jugador podrá entrar en el campo cuando se detenga el juego.

El colegiado brasileño Wilton Sampaio muestra una tarjeta roja en el México-Suráfrica que sirvió para inaugurar el Mundial 2026. / YURI CORTEZ / AFP

Las mejoras del VAR

A partir de este Mundial, el VAR puede intervenir para asistir al árbitro en tres nuevas situaciones:

Para corregir una segunda tarjeta amarilla incorrecta, antes solamente se podía intervenir en rojas directas. Si el VAR lo considera, se puede revisar y revertir la decisión. Aclarar una confusión de identidad. Por ejemplo, si se amonesta o se expulsa al jugador equivocado. Si se concede un saque de esquina de forma errónea. Esta regla permitirá modificar la decisión del árbitro, pero solo si se puede hacer de forma rápida y sin interrumpir el juego. Es decir, se tiene que tratar de situaciones muy evidentes.

Prohibido taparse la boca en un enfrentamiento

En una situación de confrontación, los jugadores que se cubran la boca pueden ser sancionados con tarjeta roja. Esta decisión es consecuencia del conflicto entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr. del pasado febrero en un partido de Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid. Prestianni fue sancionado con seis partidos por conducta discriminatoria.

"Cuando la conversación es de confrontación, taparse la boca significa que estás haciendo algo muy malo, posiblemente, y la sanción es la tarjeta roja", afirma Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

Prestianni y Vinícius. / Miguel Lemos / EUROPA PRESS

Zero tolerancia con las protestas

A los jugadores y miembros del cuerpo técnico que abandonen el campo en señal de protesta, se les puede expulsar con tarjeta roja. La FIFA quiere evitar un caso como el de la final de la Copa África entre Senegal y Marruecos en la que los senegaleses abandonaron el campo tras varias decisiones desfavorables.

Noticias relacionadas

Fin a la picaresca de los porteros lesionados

Cuando un jugador lesionado recibe atención médica dentro del campo, este deberá abandonar el terreno de juego y esperar un minuto antes de poder volver a entrar. Además, se quiere impedir que los jugadores puedan acceder a la zona técnica para hablar con el entrenador durante la pausa por lesión. Una decisión que busca eliminar las lesiones fingidas por parte de los porteros para detener el juego y tener un tiempo muerto improvisado.