En qué momento se jodió el fútbol

Efectivamente la frase es del ilustre escritor Mario Vargas Llosa en el arranque de su novela ‘Conversación en La Catedral’ (1969) y es un profunda reflexión sobre la crisis política, la corrupción sistémica y la desigualdad social.

El Mundial de fútbol o la Copa del Mundo de fútbol, que arrancó anoche en Ciudad de México, es, sin duda, un buen momento para reflexionar sobre cuándo se jodió el fútbol. Y, puede, sí, que el fútbol se jodiese por culpa de mucha gente, hasta demasiada, pero no hay duda que empezó a joderse cuando sus dirigentes, los de más arriba, con el silencio absoluto y la lamentable complicidad de los demás, empezaron a convertirlo, sobre todo y por encima de todo, en un negocio infinito, que nadie sabe cómo acabará pues empieza a tener aires de la fracasada (¡por fin!) Kings League, que parecía el negocio del siglo, pero no el fútbol del siglo.

Uno entiende ahora, cuando se producen situaciones incomprensibles y, por supuesto, que no tienen nada que ver con el fútbol, pero manchan y denigran al fútbol, como deporte popular, como entretenimiento y religión de los aficionados, por qué ciudades tan importantes como Vancouver (Canadá) o Chicago (EEUU), sede de la Federación Estadounidense de Fútbol, se negaron, ya en 2018, a ser sede de un campeonato “que exige un cheque en blanco y pretende que la ciudad lo pague todo”, denunció, en su día, Rahm Emanuel, entonces alcalde de la tercera ciudad de EEUU.

Vancouver contó que la FIFA exigía tener exenciones fiscales e, incluso, que los contratos con las ciudades sedes incluyeran una cláusula para que sean regidos por las leyes suizas, lo que le otorga a la FIFA la capacidad de modificar los acuerdos en cualquier momento. Si aceptas, bien; si no aceptas, hay cola, no te preocupes. Cola de ciudades.

Shakira, actuando en la ceremonia inaugural del Mundial de 2026. / REUTERS

Dice Juanma Lillo, sí, vale, un tipo tan original como Marcelo Bielsa, que al fútbol que se juega, que se practica, que vivimos en el nuevo siglo, deberían buscarle otro nombre “porque no tiene nada que ver con el fútbol auténtico, con el fútbol de siempre”. Bueno, será que no tiene nada del fútbol que vivimos y nos entusiasmó a los de la tercera edad, cuya devoción por la Copa del Mundo de EEUU, México y Canadá se centra, única y exclusivamente, en la colección de cromos, que ha provocado colas, por vez primera en muchos años, en los pocos kioscos que quedan y en las papelerías del ramo.

Este negocio que ha arrancado en Ciudad de México tiene 48 selecciones para contentar a medio mundo y para asegurarse el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, los votos de todos ellos. Y tal la locura, que para llegar a los 32 equipos de siempre deberán disputarse 72 partidos, muchos de ellos inaguantables. Y ¡ojo!, todo será en el más puro estilo estadounidense, es decir, en plan Super Bowl ¡pero si hasta la final tendrá un parón de media hora!

El último ridículo de los que han jodido el fútbol: Infantino (FIFA) tolera que Trump impida la entrada, en EEUU, al árbitro somalí Omar Artan, el mejor de África, y, acto seguido Ceferin (UEFA) le designa como colegiado de la final de la Supercopa de Europa. Cómico. O esperpéntico.

El VAR campará a sus anchas. Habrá cuatro tiempos. ¡Lo ven, pura NBA, fútbol americano…! Y, por descontado, las entradas cuestan 500 dólares cada una. Como suele decir mi amigo Ramon Besa, se trata de expulsar a los aficionados del campo, alejarlos: o eres de Zona VIP o lo ves por televisión. Yo, que iba al Fabra i Coats a ver al Barça Atlètic, al Sant Andreu en compañía de mi colega Lluís Lainz y al Europa de la mano de Alfonso Jorro, amigo íntimo de mi hermano Carlos. Habrá que volver a esa época.

Y dejar que las gentes del dinero continúen manipulando el fútbol, dañándolo, comercializándolo, alejándolo del deporte más sencillo del mundo. Son tan mediocres, tanto, que uno, Infantino, tolera que EEUU, bueno, Donald Trump, prohíba la entrada en su país al mejor árbitro de África, el somalí Omar Artan, y el otro, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, lo designa, inmediatamente, colegiado de la final de la Supercopa de Europa, que jugarán PSG y Aston Villa, el 12 de agosto, en Salzburgo.

¿De verdad podemos tomarnos en serio un deporte dirigido, presidido, por estos dos tipos? ¿En serio? No se sabe la fecha, pero que jodieron el fútbol es evidente. Y lo jodieron ellos, ellos.

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PD. Quiero aprovechar la ocasión, el primer partido del nuevo Mundial, para recordar que este balcón de opinión nació en el anterior Mundial de Catar-2022, cuando Leo Messi le dijo a Wout Weghorst "¿Qué mirás bobo? ¡Andá p'allá!", cuando la 'Pulga' atendía a una TV y el futbolista neerlandés pretendía increparle.