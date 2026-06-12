Lío entre Xavi y el Barça por acusaciones de veto con los Legends

El FC Barcelona le ha puesto la cruz a Xavi Hernàndez, a uno de los mitos vivientes del club. Esa es la conclusión del propio exentrenador. Acusa en concreto a Alejandro Echevarría, el dirigente sin cargo en el que más se apoya Joan Laporta, de cerrarle la puerta a jugar con los Legends. La guerra entre ambos viene de su despido del banquillo del Barça, en 2024.

Según su relato, estaba citado para el último partido de la temporada del equipo integrado por exjugadores azulgranas en Seúl, el pasado fin de semana, y con todo acordado se le desconvocó. Ya pasó lo mismo en otro anterior en Miami. El promotor del encuentro comunicó a quien negocia los asuntos en nombre de Xavi que saltaba por orden de Echevarria. Desde las oficinas barcelonistas se niega rotundamente el veto.

Los Barça Legends, tras un partido en Asia. / FC Barcelona

Explica el entorno de Xavi que la llamada en cuestión la realizó Luis Sá, promotor de algunos partidos de los Legends y excolaborador de Deco en su etapa de representante de futbolistas. Se produjo hace más de un mes, cuando el Barça de Hansi Flick estaba a punto de ganar la Liga. No quiso el exentrenador hacer ruido, explicar nada, para evitar líos, cuenta. Pero quedó dolido.

La mítica medular

Antes del encuentro en Corea del Sur empezó a generarse un zumbido con el tema. Hasta que esta semana fue divulgado por Catalunya Ràdio. En Seúl, donde los veteranos del Barça se enfrentaron al Liverpool, el promotor, según la versión del exjugador, quería juntar por primera vez la mítica medular de Busquets, Iniesta y Xavi. A este le hacía ilusión, en particular por la relación especial que mantiene con Busi, que debutó con los Legends, como Jordi Alba y Javier Mascherano.

Alejandro Echevarría, consejero de Laporta, se asoma al campo de entrenamiento. / Javi Ferrándiz / SPO

En las oficinas de la entidad barcelonista se niega prohibición alguna y se resalta que Xavi continúa formando parte del colectivo de exjugadores, tal y como refleja la web oficial del club. Xavi, de hecho, ha participado en tres amistosos de los Legends, el último el 3 de marzo en Guadalajara (México) ante las leyendas del Real Madrid.

Posteriormente a la cita de México el de Terrassa dio una entrevista a La Vanguardia en pleno fragor electoral en que cargó con dureza contra Echevarría y sus poderes en el club. Y no ha vuelto a jugar. Pero se insiste en el Barça que no ha habido consigna de veto en su contra. Se recuerda, por ejemplo, que Iniesta también ha jugado solo tres encuentros y que en Miami el promotor solo quiso gastarse el dinero en Ronaldinho.

Los exjugadores de destacado relieve negocian directamente con el promotor un caché por participar en los partidos de exhibición. Es el caso de Ronaldinho, Iniesta, Puyol, Rivaldo y varios más. Xavi es uno de ellos. El resto de los integrantes del equipo que dirige Chapi Ferrer los aporta el club de la bolsa de los más de 40 exfutbolistas disponibles para los Legends, que suelen llenar muchos estadios por el mundo. En general, no suele haber más de dos o tres futbolistas especiales, aunque en Seúl acudieron algunos más.

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En el club lamentan la polémica. Recuerdan la buena actitud de Xavi siempre que ha jugado con los Legends, predispuesto a participar de los compromisos que acompañan a estas citas, pero se insiste en que no caben siempre todos. De trasfondo permanece una conflicto no apagado de Xavi con Echevarría, al que le unía una íntima amistad hasta su agrio despido del banquillo azulgrana. Permanece un sentimiento de traición que ha vuelto a aflorar.