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Formula 1 Gran Premio Barcelona – Catalunya 2026, en directo: entrenamientos y última hora

Alonso, en clave de despedida: "Probablemente será mi último gran premio en Barcelona"

The Spanish driver of the Aston Martin team, Fernando Alonso, during the second free practice session for the Formula One Grand Prix of Spain, in Barcelona, Spain, 30 May 2025. The 2025 Formula 1 Grand Prix of Spain is held at Circuit de Barcelona-Catalunya on 01 June. EFE/ Alejandro Garcia

The Spanish driver of the Aston Martin team, Fernando Alonso, during the second free practice session for the Formula One Grand Prix of Spain, in Barcelona, Spain, 30 May 2025. The 2025 Formula 1 Grand Prix of Spain is held at Circuit de Barcelona-Catalunya on 01 June. EFE/ Alejandro Garcia / Alejandro García / EFE

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Begoña González

Begoña González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El GP de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 arranca este viernes en Montmeló con las gradas llenas y un fuerte componente emocional por la posible despedida de Fernando Alonso del Circuit, donde la nueva grada Alonso Land reunirá a más de 10.000 aficionados pese al mal momento deportivo de Aston Martin. Kimi Antonelli llega como gran favorito tras dominar el inicio de temporada con Mercedes y ganar en Mónaco.

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