El difícil estreno de Pochettino y Estados Unidos

Estados Unidos fue uno de los participantes en el primer Mundial de la historia, en 1930, pero todavía pasa por ser uno de los países con menor pedigrí en el torneo. La explicación reside en la larga ausencia de 40 años (jugó en 1950 y no volvió hasta 1990) y el vacío absoluto de logros en su palmarés. Ninguno desde el tercer lugar de la edición inaugural entre los 13 países que iniciaron aquella aventura hoy multitudinaria.

Hoy vuelve a ejercer de anfitrión por segunda vez (lo fue en 1994) con la voluntad de dar otro empujón para que el fútbol arraigue. Sino es a través de su faceta organizativa, que lo sea por los resultados del equipo nacional, a años luz de la versión femenina, tetracampeona mundial.

Pochettino separa a los jugadores de Alemania y Estados Unidos en el amistoso del pasado sábado. / DPA vía Europa Press

Un grupo incierto

No le resultará fácil, por mucho que la federación se echara en brazos de Mauricio Pochettino. Estados Unidos es cabeza de serie sólo por acoger el Mundial, no por su potencial. El nivel que ha adquirido es parejo al de Paraguay, frente a la que va a debutar en Los Ángeles (viernes, 3 de la madrugada en España), Turquía y Australia. El D es uno de los grupos más inciertos. Carga, sin embargo, con la máxima presión.

Pochettino, de 54 años, tomó el mando del equipo después del pésimo resultado de la Copa América de 2024, que también organizó. EEUU ganó a Bolivia y perdió ante Panamá y Uruguay. El técnico sustituyó a Gregg Berhalter. Estaba libre tras haber terminado su contrato con el Chelsea y después de haber sido entrenador de clubs durante 15 años (Espanyol, Tottenham y Paris Saint Germain entre ellos), asumía su primera selección. Tendrá a su órdenes Pochettino al hijo de su predecesor, el centrocampista Sebastian Berhalter. Los nombres más destacados, sin embargo, son los de Christian Pulisic, el delantero de 27 años del Milan, adonde llegó después de cuatro años en el Borussia Dortmund y cuatro en el Chelsea, y Weston McKennie, que también pasó por Alemania (Schalke 04) e Inglaterra (Leeds) antes de establecerse como titular en la Juventus.

Sebastian Berhalter y Weston McKennie, a su llegada al aeropuerto John Wayne en Santa Ana, California. / KATELYN MULCAHY / Getty Images via AFP

Más de 70 jugadores examinados

Más de 70 jugadores han pasado por las manos de Pochettino en todas las convocatorias para moldear un grupo del que se espera mucho más que algo. No son medios lo que falta en Estados Unidos. Ni gente. Poco a poco va ascendiendo en el ranking FIFA. Es el 14º. La composición de la actual plantilla corrobora su lento ascenso.

Entre los seleccionados en el Mundial de 1994 había siete internacionales jugando en Europa y uno en México (Cruz Azul). El Betis era el equipo con más lustre, que había confiado en Tab Ramos, nacido en Uruguay. Aquella generación (Marcelo Balboa, Cobi Jones, Claudio Reyna…) formaron la base sobre la que se sustentó el crecimiento de la selección en estas dos décadas. El hijo de Claudio Reyna, Giovanni, está en el equipo. El otro apellido ilustre es el del delantero Timothy Weah, hijo del liberiano George Weah, Balón de Oro y Jugador del Año en 1995 y expresidente de Liberia hasta 2024.

Sergiño Dest, con el balón, en el calentamiento de la sesión preparatoria de Estados Unidos de este miércoles. / JAMIE SQUIRE / Getty Images via AFP

De los 26 convocados de Pochettino, y a pesar de la progresión de la MLS, hay 17 internacionales en Europa y uno en México (América), pero ya se leen nombres como los de la Juventus (McKennie), Milan (Pulisic), Villarreal (Alex Freeman), PSV Eindhoven (el exazulgrana Sergiño Dest y Ricardo Pepi), Olympique Marsella (Weah) o Bayer Leverkusen (Malik Tillman).

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Pochettino se mide a otro argentino, de Santa Fe como él, y que lleva el mismo tiempo que él en el banquillo de Paraguay: Gustavo Alfaro, de 63 años. Estuvo en el Mundial de Qatar con Ecuador y pasó por el banquillo de Costa Rica. El primer duelo, un amistoso disputado en noviembre, se saldó con victoria de Estados Unidos por 2-1.