Demichelis planta al Mallorca y se va al Red Bull Leipzig

Estaría bien no olvidar que el técnico argentino Martín Demichelis fue el primero, incluso antes de que se consumase el descenso del Real Mallorca a la Segunda División española, que se ofreció, publicamente, en una conferencia de prensa, a seguir en el club "pues la isla es maravillosa, me han recobido estupendamente y, además, creó en esta plantilla".

Demichelis, que llegó a la isla para intentar evitar el descenso que empezó a fraguarse de la mano de un desorientado Jagoba Arrasate, intentó, sin demasiada suerte, salvar al equipo isleño en el tramo final de la Liga. "Yo no vengo a agradar, no vengo a jugar un fútbol bonito, vengo a salvar al equipo. Empieza una Liga de 12 jornadas y tenemos que salvarnos". Pero, no, no lo consiguió, el 'Mallorqueta' descendió, entre otras razones porque, en la última jornada, además de ganar al Oviedo, que lo ganó, en Son Moix, debían de producirse tres resultados ¡tres! favorables para que una carambola salvase al conjunto balear.

Ahora, cuando el Real Mallorca, de la mano de Pablo Ortells, su Director Deportivo, uno de los tres grandes culpables de este descenso por culpa de su pésima planificación, le había recogido el guante y renovado, ante la sorpresa de los futboleros de la isla, todo parece indicar, según adelantó Radio Marca y pudo confirmar El Periódico, que Demichelis, que aún no ha comunicado su decisión de romper sin vinculo con el Mallorca, volverá a la Bundesliga, donde ya estuvo como futbolista en el Bayern de Munich, durante siete temporadas, pero esta vez como entrenador del joven Red Bull Leipzig, en sustitución, inesperada y repentina, sustituyendo a Ole Werner, al que aún le queda un año de contrato.

Todo parece indicar que la intervención del extécnico del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, ahora asesor del Red Bull Leipzig, poseedor de una estupenda mansión en Santa Ponça (Mallorca) y compañero de pádel de Martín Demichelis, ha convencido al técnico argentino para que vuelva a la Bundesliga y a la Champions.

Es evidente que el Leipzig deberá, no solo, pagarle todo el contrato a Werner sino, logicamente, la clausula que Demichelis tenga en su recién firmado contrato con el Real Mallorca, para poder contar con el técnico argentino. Al cierre de esta información, el Real Mallorca aún no sabía nada sobre los rumores que rodean la salida de Demichelis, que, insisto, fue el primero en ofrecerse para seguir dirigiendo al 'Mallorqueta' en Segunda División.

Todo parece indicar que la intervención del extécnico alemán Jürgen Klopp, asesor del conjunto alemán,, dueño de una espectacular mansión en el Club de Golf de Santa Ponça y que suele jugar a padel con Demichelis, ha convencido al entrenador argentino para que se haga cargo del Leipzig, equipo que, la próxima temporada, jugará la Champions al haberse clasificado en tercera posición de la Bundesliga, con 65 puntos, tres más que el Stuttgart (cuarto), lejos del Dortmund (tercero, con 73 puntos) y, logicamente, a años luz del poderosísimo Bayern de Munich, campeón con 89 puntos.

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La más que segura salida repentina de Martín Demichelis y su sorprendente adiós precipitado, a las pocas semanas de renovar con el Real Mallorca, ha dejado helado al conjunto isleño, que espera, como poco, que el técnico argentino haga una conferencia de prensa en la que explique que el club balear no ha tenido más remedio que aceptar su decisión.