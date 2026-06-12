Comprando voluntades, por Enrique Ballester

No sé si lo conté aquí o dónde, pero tengo pocos temas y algunos ya lo sabéis: me preocupa Hijo Número 3. A punto de cumplir tres años, hasta hace poco le gustaba el fútbol, pero ahora está perdiendo interés. Intento jugar con él, como antes, pero al tercer o cuarto chut dice que se ha cansado, que pasa del tema y que a otra cosa. Que le lea un cuento, pide, a veces, el niño este. El niño Einstein. Se cree que va a entrar en la RAE.

Mi mujer dice que el niño es demasiado inteligente. Lo que me faltaba. Como si no tuviera yo suficientes problemas, ahora me cae un niño demasiado inteligente. Si ni siquiera me respetan mis hijos no-tan-inteligentes. Yo no necesito un niño demasiado inteligente. Yo necesito un hijo del montón, uno que flipe con patear una pelota, un niño básico que se crea todo lo que le diga y que me siga la corriente.

En realidad, esto que me está pasando no debería sorprenderme. Con Hija Número 1 ya viví algo semejante. Debería haber visto venir estos ‘algo’, porque la madre de los hijos es conocida por pensar que Ronaldo, Romario y Ronaldinho eran la misma persona con apodos semejantes. Por llamar ‘paradores’ a los porteros y ‘chutadores’ a los delanteros. Por decir que España era ‘la preferida’ antes del Mundial que ganó, en lugar de la favorita. Por todo eso es conocida la madre.

Entonces, que Hija Número 1 acuñara la frase ‘papá, el fútbol es una bobada’ antes de llegar a Primaria no debería haberme sorprendido. O que esta temporada, cuando conseguí que nos acompañara un día al fútbol, y le comenté que el partido empezaba a las seis y media, me preguntara, muy en serio: "¿De la mañana o de la tarde?".

Por eso, tengo que actuar con Hijo Número 3 antes de que sea tarde. Yo también atravesé épocas oscuras de leer mucho o jugar al ajedrez, y soy comprensivo, pero todo tiene un límite.

Al menos, para enderezar el asunto tengo la ayuda de Hijo Número 2, el único que me entiende. Últimamente, el 2 habla con el 3 y le explica algo muy importante: ambos han salido zurdos y salir zurdo conlleva una responsabilidad muy grande. Si tienes la suerte de chutar con la izquierda de manera natural tienes que jugar al fútbol, igual que tienes que terminar la comida del plato porque en otros sitios hay niños que pasan hambre.

Ni confirmo ni desmiento que Hijo Número 2 diga estas cosas porque yo se las digo antes.

Un objetivo estival

Así, el 2 y yo nos hemos marcado el objetivo estival de reconducir a Hijo Número 3. Ya le hemos preparado pelota para casa, pelota para el apartamento, pelota para la piscina, pelota para el pueblo y pelota para el coche. Hay quien piensa que igual se agobia.

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De momento, tenemos el apoyo extra del Mundial. Inspirados en la FIFA, quizá, estamos comprando voluntades. La típica medida desesperada de padre. A Hija Número 1 le hemos vendido un estupendo plan gastronómico para que nos apoye: pedir la cena según el país que esté jugando. El jueves empezamos con México (se quedó hasta el descanso) y el domingo toca Japón. Un plan con alguna fisura: a Hijo Número 3 no le impresionó y Curazao no aparece en Uber. No sé qué comen.