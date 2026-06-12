Canadá - Bosnia Herzegovina (1-1)
Un gol de Larin evita la derrota de Canadá en el debut ante Bosnia
La coanfitriona puso más ganas que fútbol en su duelo contra el cuadro balcánico, que se adelantó con un tanto de Lukic pero acabó firmando las tablas en Toronto.
La selección de Canadá no pudo celebrar un triunfo en su debut como coanfitriona del Mundial 2026 y pese a las ganas y a su juego voluntarioso solo empató 1-1 contra Bosnia y Herzegovina este viernes en el partido de apertura del Grupo B disputado en el estadio de Toronto.
El gol canadiense fue obra de Cyle Larin, el exjugador del Mallorca traspaso al Southampton, a los 33 minutos del segundo tiempo. El delantero de 31 años, recibió el balón dentro del área y sacó un remate potente a media altura que se le coló al portero bosnio por el palo derecho.
Bosnia y Herzegovina se había puesto en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo con un gol de cabeza de Jovo Lukic tras un saque de esquina. El ariete del Cluj rumano, de 1,90 de estatura y 27 años, aprovechó un balón que peinó su compañero Sead Kolasinac y anotó al ganarles en el salto a los defensores canadienses.
En la segunda jornada del Grupo B, el jueves 18 de junio, Canadá se medirá a Catar y Bosnia Herzegovina lo hará frente a Suiza.
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