CASO NEGREIRA
El Barça ofrece a Florentino que se retracte de sus calumnias antes de presentar la querella
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El Barça ha presentado la demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por calumnias para que Florentino Pérez se retracte de sus acusaciones contra el club azulgrana. La demanda contra el presidente del Madrid obedece a sus acusaciones vinculando los títulos conquistados por el Barça a la relación contractual que mantuvo con exdirigente del Colegio de Árbitros José María Enríquez Negreira.
La base de la querella contra el presidente del Real Madrid recae sobre las declaraciones que efectuó el pasado 12 de mayo en una rueda de prensa y el contenido de una entrevista que concedió al día siguiente a una televisión. Florentino Pérez habló del caso "de corrupción más grande de la historia del fútbol" y afirmó que los árbitros se habían enriquecido con el dinero del Barcelona. "He ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podían ser 14 porque me las han robado", aseguró el dirigente blanco.
El club azulgrana entiende que Florentino Pérez ha incurrido en un delito de calumnias tipificado en el artículo 205 del Código Penal. La querella, con el preceptivo acto de conciliación, pretende que el dirigente madridista "se retracte de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas a la reputación del club". En la nota azulgrana adelanta que si Florentino no atiende a esta petición, "el FC Barcelona procedderá a la presentación de la correspondiente querella criminal".
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