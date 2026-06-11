BALONCESTO
Taylor Swift, Adam Sandler, Jimmy Fallon... Los famosos llenan el Madison y enloquecen con la remontada de los Knicks ante los Spurs en la final de la NBA
Timothee Chalamet, Kylie Jenner, Spike Lee, John McEnroe y Ben Stiller son algunas de las 'celebrities' que asisten al cuarto partido de la final de la NBA en Nueva York
El Madison se vuelve loco con una remontada inimaginable de los Knicks: "Es la canasta más icónica de la historia de Nueva York"
La estrella del pop Taylor Swift protagonizó la conocida 'fila de los famosos' este miércoles en el Madison Square Garden durante el cuarto partido de las Finales NBA entre los New York Knicks y San Antonio Spurs.
A sus 36 años, la cantante estadounidense será añadida en el Salón de la Fama de Cantautores este jueves en Nueva York y se convertirá en la segunda persona viva más joven en conseguirlo después de Stevie Wonder. Swift posiblemente celebrará su boda con el jugador de fútbol americano Travis Kelce en el mismo estadio en julio, según TMZ.
Pero antes la cantante celebró junto a un sinfín de celebridades del cine, la música y el deporte la remontada de los Knicks, la mayor en una final de la NBA. Iban 29 puntos por detrás y acabaron ganando, llevando a la locura al Madison. Hay fiebre por los Knicks en Nueva York: se nota que los Knicks no ganan el título de la NBA desde 1973.
La conocida como 'Celebrity row', la fila de los famosos que tiene los mejores asientos a pie de pista, justo delante de la acción, y por tanto los más caros, estuvo ocupada por rostros habituales de los partidos de los Knicks y muchos más.
Documental de Stiller
No faltó el actor y director Ben Stiller, que ha estado grabando y compartiendo cada segundo de la temporada con su iPhone, para deleite de sus seguidores en redes sociales. Según Page Six, está grabando un documental para HBO en su teléfono.
Otros hinchas fueron el actor Timothee Chalamet, que ha paseado por el Garden su amor por los Knicks y por su pareja, Kylie Jenner; y Spike Lee, conocido por su extravagancia y que luce los colores del equipo todo el año: el lunes, llevó una camiseta firmada por el Papa León. Chalamet, Lee y Stiller han incluso viajado para ver los partidos del equipo fuera de casa durante las Finales.
También acudieron hoy los actores y comediantes Jerry Seinfeld -un habitual en los partidos de los Knicks desde hace años-, Larry David, Adam Sandler, Michael J. Fox o Chris Rock, además de Julianne Moore, Whoopi Goldberg y Liam Neeson.
Leyendas de la NBA y de los Knicks como Patrick Ewing, Carmelo Anthony y Stephon Marbury también estuvieron presentes en el partido de hoy.
Otros rostros conocidos fueron Jimmy Fallon, el popular presentador de 'The Tonight Show' y el rapero Fat Joe, nacido en El Bronx y que también ha asistido tanto a los encuentros en casa como a los de visitante durante esta fase.
El lunes, el Madison Square Garden contó con la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, lo que hizo que el recinto organizara unas medidas de seguridad sin precedentes de la mano del Servicio Secreto. Este miércoles no estuvo.
También animaron a los Knicks en el tercer partido los protagonistas de la legendaria serie 'Ley y Orden', Christopher Meloni y Mariska Hargitay, que repitió hoy; de 'Los Soprano', como Edie Falco y Steve Schirripa, o figuras del mundo de la música, como Jadakiss, A Boogie y Shaboozey y el extenista y comentarista de TV John McEnroe.
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