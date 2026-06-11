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Mundial de Fútbol 2026

Ceremonia inaugural del Mundial 2026, en directo: horario, calendario de partidos y última hora de la selección española

Cómo será la triple inauguración del Mundial de fútbol: actuaciones, sedes e invitados

Un aficionado mexicano en el Estadio Azteca.

Un aficionado mexicano en el Estadio Azteca. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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Begoña González

Begoña González

Barcelona
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El Mundial de 2026 no empezará con una sola ceremonia, sino con tres. La primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por México, Canadá y Estados Unidos tendrá también una apertura repartida entre los tres países anfitriones, una fórmula inédita con la que la FIFA quiere convertir el arranque del torneo en una celebración continental. El campeonato comenzará el jueves 11 de junio en Ciudad de México y continuará el viernes 12 con los estrenos de Canadá y Estados Unidos. Esta tarde, en la ceremonia inaugural mexicana actuarán además de Shakira, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Toda la información de la ceremonia, en directo:

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