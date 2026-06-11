Ceremonia inaugural del Mundial 2026, en directo: horario, calendario de partidos y última hora de la selección española

El Mundial de 2026 no empezará con una sola ceremonia, sino con tres. La primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por México, Canadá y Estados Unidos tendrá también una apertura repartida entre los tres países anfitriones, una fórmula inédita con la que la FIFA quiere convertir el arranque del torneo en una celebración continental. El campeonato comenzará el jueves 11 de junio en Ciudad de México y continuará el viernes 12 con los estrenos de Canadá y Estados Unidos. Esta tarde, en la ceremonia inaugural mexicana actuarán además de Shakira, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Toda la información de la ceremonia, en directo:

Otros grandes nombres Aunque no se sabe todavía qué papel tendrá cada uno, se conoce que Andrea Bocelli, EJAE, Belinda, Danny Ocean, J. Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla participarán en una ceremonia que se anuncia como una de las citas que "reunirán música, cultura y fútbol de una manera que refleja tanto la identidad de cada nación como la unidad que define a este torneo".

Nuevo protocolo de himnos En esta edición, se estrenará además un nuevo protocolo de himnos, con los 26 jugadores de cada selección presentes alrededor del círculo central tras salir del vestuario a través de un arco, sustituyendo a la clásica fila de titulares de una y otra selección con los árbitros en el centro.

Sorpresas en la ceremonia A pesar de que muchas de las actuaciones se han mantenido en secreto, se sabe que Alejandro Fernández, uno de los grandes referentes de la música mexicana en las últimas décadas e hijo del legendario Vicente Fernández, será el encargado de interpretar el himno nacional de su país, como enlace entre la ceremonia y el partido.