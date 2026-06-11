Muere Eduardo Portela, presidente de la ACB entre 1990 y 2013

El mundo del baloncesto está de luto. Eduardo Portela ha muerto a los 91 años de edad, tras toda una vida dedicada al impulso del baloncesto en nuestro país.

Portela, nacido en Barcelona el 30 de agosto de 1934, fue el presidente de la ACB durante 23 años (1990-2013), y hasta la actualidad, ocupaba el cargo de presidente de honor de la asociación. Durante más de 60 años, el baloncesto fue el gran motivo de su vida, y antes de asumir la presidencia de la Asociación de Clubes de Baloncesto, tuvo una brillante carrera en los banquillos.

Dirigió al Montgat, al Sant Josep de Badalona, y a un Barça con el que ganó una Copa del Rey. Posteriormente, lideró la dirección deportiva de la sección azulgrana durante nueve años.

Toda una vida dedicada al baloncesto

La ACB recuerda el papel clave que Portela tuvo en 1982 en la creación de organismo. Tuvo el cargo de gerente hasta el año 90, en el que fue nombrado presidente, liderando la competición durante más de dos décadas.

Desde 2013 ocupaba la presidencia de honor de la ACB, cargo que compaginaba con la presidencia de honor de la Unión de ligas europeas de baloncesto (ULEB) de la que también fue cofundador.

El expresidente de la ACB Eduardo Portela (c) durante el homenaje recibido durante el partido entre el Barcelona y el Real Madrid que se disputa este domingo en el Palau Blaugrana. / Enric Fontcuberta / EFE

Modernizó el baloncesto en España

Con Portela en el cargo, la ACB se modernizó, con la llegada de los play-offs por el título, del All Star y de una Copa del Rey que en 1983 tuvo formato de sede única, y que desde 1986 se ha mantenido con la final a ocho actual, un modelo que ha sido referencia en deportes de medio mundo. En la última edición disputada en el Roig Arena de Valencia, el público le brindó una emotiva y merecida ovación. Además, en 2004 reiventó la Supercopa con el actual formato de cuatro equipos, dos semifinales y la gran final.

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La ACB también recuerda que en 2024 se celebró en Barcelona una comida en la que la familia del baloncesto le acompañó y aplaudió de manera merecida por haber sido impulsor y gran protagonista en el crecimiento del baloncesto de clubes.