Marruecos confirma la baja de Abde por lesión para el Mundial

La desgracia ha alcanzado al Ez Abde. Una lesión le privará de participar en el Mundial con Marruecos. El extremo, que formó parte de la plantilla azulgrana, será sustituido por Amine Sbai, según la inscripción hecha en la lista de la FIFA.

La sustitución de Abde se ha hecho oficial en la actualización de la lista de 26 futbolistas registrada ante la FIFA para el torneo. La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) no se ha pronunciado oficialmente por el momento sobre este cambio.

La decisión de dejar fuera a Ez Abde responde a la lesión de rodilla sufrida durante el amistoso ante Noruega. Las pruebas médicas confirmaron un esguince ligamentario que requerirá varias semanas de reposo, según la prensa local marroquí.

Marruecos llega al Mundial 2026, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, como una de las selecciones emergentes del fútbol internacional tras firmar una histórica actuación en Catar 2022, donde se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

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Los Leones del Atlas debutarán en el torneo frente a Brasil el sábado 13 de junio en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York. El grupo C lo completan Haití y Escocia.