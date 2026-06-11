El Madison se vuelve loco con una remontada inimaginable de los Knicks: "Es la canasta más icónica de la historia de Nueva York"

Nueva York enloqueció este miércoles con el espectacular palmeo de OG Anunoby a un segundo del final que dio a los Knicks la victoria por 107-106 ante los San Antonio Spurs, tras culminar una remontada de 29 puntos, la mayor de la historia de las Finales de la NBA.

Con este triunfo, los Knicks toman una ventaja de 3-1 y quedan a una sola victoria de su primer anillo desde 1973, que podrían conquistar este próximo sábado en San Antonio. Solo los Cleveland Cavaliers de LeBron James en 2016 han remontado un 3-1 en la historia de las Finales.

Jalen Brunson con 36 puntos y Anunoby con 31 metieron a los Knicks en la historia del baloncesto con esta remontada que enloqueció a sus seguidores en el Madison Square Garden.

El tiro más icónico

"No sé si ha habido una jugada más grande en la historia del baloncesto de los Knicks. Ese rebote ofensivo fue enorme. Enorme. Él aceptó el reto y nos ganó el partido", afirmó el técnico Mike Brown en rueda de prensa. Anunoby cazó al vuelo un intento de triple de Brunson para dar la vuelta al marcador a falta de un segundo.

"Es increíble. Ese palmeo, cómo controló el balón y lo convirtió, y como dije, probablemente sea el tiro más icónico en la historia del baloncesto de Nueva York", insistió.

Brown también habló del mensaje que trasladó a sus jugadores al descanso, cuando perdían de 27, sobre la posibilidad de crear su propio destino. "La realidad es que, no solo en el baloncesto, no solo en el deporte, sino también en la vida -y creo que todos pueden dar fe de ello—, necesitas un poco de suerte. Hay que tener un poco de suerte en la vida y en el deporte", dijo Brown.

"Pero también puedes crear tu propia suerte. Necesitas algo de suerte natural y también la capacidad de generarla tú mismo, y ese fue probablemente el mensaje más importante", añadió.

Anunoby estaba eufórico en la pista tras su canasta: "Nunca nos rendimos, estuvimos en el partido, seguimos presionando. Creemos en nosotros, hemos remontado antes, somos fuertes y lo hemos hecho antes", dijo a pie de pista., impactado por el ambiente del Madison. "Es eléctrico, no hay nada como esto".

Famosos en la pista

Enloquecieron todos los aficionados neoyorquinos, que pagaron un dineral por una entrada, entre ellos celebridades como Adam Sandler, Taylor Swift, Jerry Seinfeld, Timothée Chalamet, Kichael J. Fox, Dustin Hoffman, Ben Stiller o Jay Z.

"Creo que va a ir por uno de dos caminos. Uno de dos caminos: uno malo y uno bueno. El malo sería rendirnos. El bueno sería hacernos más fuertes con esto, estar más unidos. Y sé que esto último es lo que vamos a hacer", reflexionó.

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Victor Wembanyama, la estrella de los Spurs, acabó el partido con 24 puntos y 13 rebotes, aunque no pasó de un dos de nueve en tiros en el cuarto período. "Ya hemos demostrado que podemos superar estas dificultades. Aunque no hayamos estado en esta situación antes, estoy convencido de que estamos hechos para esto y que vamos a sacar algo mejor de todo esto. Esto nos va a unir todavía más", afirmó Wemby.