"Señor Infantino, ¿ha perdido el control de lo que sucede en este Mundial?"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este miércoles que está "feliz de ver a Irán en la Copa del Mundo" en medio de las tensiones por el conflicto bélico con Estados Unidos, y se mostró esperanzado de que cuando juegue la selección de la república islámica haya "un ambiente positivo" porque es "el espíritu del fútbol".

Lo dijo en una rueda de prensa en la víspera del inicio del Mundial y en la que se le puso contra las cuerdas por la sucesión de problemas fronterizos en EEUU debido a la férrea política migratoria de la administración Trump.

La selección de Irán se ha visto forzada a instalar su campamento base en Tijuana, norte de México, ante las restricciones impuestas por Washington, que sólo ha dado visas a una parte de la delegación del equipo iraní, a días de jugar su primer partido previsto para el 15 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles. Además, un árbitro somalí, considera el mejor de África, fue devuelto a su país, acusado de "lazos terroristas", donde fue recibido como un héroe. Los cacheos intensos sufridos por varias delegaciones han sido una constante.

A la vista del cariz de las cosas, se ha viralizado una pregunta dura de un periodista de la BBC al presidente de la FIFA. "¿Se siente avergonzado sobre lo que está pasando y ha perdido el control de su torneo?", le espeta.

"No es fácil procesar y verificar a 300.000 personas acreditadas, la mayoría fuera de Estados Unidos. Desafortunadamente, vivimos en un mundo muy agresivo y la seguridad es primordial. Es necesario respetar las decisiones que se toman, y cuando digo que se tranquilicen, no me refiero a que se queden de brazos cruzados. Me refiero a que confíen en nosotros, que estamos trabajando entre bastidores, intentando comprender la situación. Hay cosas que sabemos, cosas que no sabemos, cosas que nos dicen y cosas que no. Siempre intentamos que la situación sea lo más positiva posible y encontrar soluciones. A veces lo logramos, otras no", respondió Infantino.

"Creo -añadió- que ya hemos logrado que Irán juegue en Estados Unidos. No sé quién lo habría conseguido, y por supuesto, todos aquí creemos que es lo correcto, pero no vivimos en la luna; vivimos en la Tierra y hay que lidiar con diferentes situaciones. Hacemos todo lo posible y espero que pronto tengamos buenas noticias".

Entradas a precios desorbitados

El mandatario del organismo internacional defendió la política de precios de la FIFA, con entradas a un coste de varios miles de dólares. "Permítanme decir una cosa. Quiero felicitar al alcalde Zohran Mamdani de Nueva York. Puso a la venta 1000 entradas a 50 dólares y, desde entonces, ha recibido una cobertura mediática fantástica. Nosotros pusimos a la venta 130.000 a 60 dólares y no hemos tenido buena acogida. Probablemente él tenga un equipo de comunicación mejor que el nuestro. Quiero felicitarlo por esa iniciativa".

Y agregó: "El mercado es como es. Si se vendieran a un precio más bajo, se habrían vendido en el mercado secundario a precios mucho más altos. ¿Adónde iría entonces el dinero? A quienes organizan actividades en el mercado negro, y no al fútbol. Cada dólar que ingresa se reinvierte en el desarrollo del fútbol. Tenemos una competición cada cuatro años. Los otros 47 meses de los 48, invertimos estos ingresos en crecimiento. Nadie más hace eso".

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Infantino volvió a regalarle los oídos a Donald Trump: "Tengo una excelente relación con el presidente Trump. Estoy muy contento por ello. Lo conocí durante su primer mandato y hemos estado trabajando muy de cerca en este segundo. Sin su compromiso e implicación, creo que habría sido, sencillamente, imposible organizar un Mundial en Estados Unidos".