La FIFA revoluciona el mercado de traspasos

La FIFA ha aprobado una nueva normativa para el mercado de traspasos, que entrará en vigencia el próximo 1 de enero de 2027, y que no afecta a los fichajes que se produzcan este verano. Entre los cambios más significativos aparecen las cláusulas de rescisión en los contratos de todos los jugadores, un hecho que ya se produce en LaLiga, y la participación de los futbolistas en sus respectivas transferencias.

La nueva normativa ha sido aprobada tras dos años de valoraciones por parte de todos los estamentos implicados: FIFA, FIFPro, la EFC (Asociación Europea de Clubes), las ligas (WLA) y la UEFA, quienes han creado la 'Plataforma de Diálogo Social del Fútbol Internacional' para intervenir en las relaciones laborales entre jugadores y clubes. Los cambios se producen a raíz del conflicto con Lass Diarra, como consecuencia de su ruptura unilateral del contrato con el Lokomotiv en el año 2014.

Cambios destacados

El futbolista o el club que sufra un incumplimiento de su contrato tiene derecho a una indemnización, que será, como mínimo, de un importe igual al valor residual del acuerdo que se haya incumplido, en caso de que el jugador afectado perciba una remuneración anual fija de hasta 150.000 dólares.

Más allá de la penalización, el club o jugador puede recibir una multa de hasta seis salarios mensuales en caso de conducta abusiva. Además, si un futbolista firma un nuevo contrato en un plazo de 45 días desde el incumplimiento del anterior, se presumirá que ha sido el nuevo club quien le ha 'obligado' a romper el acuerdo con su último equipo.

Con la nueva normativa, los clubes deberán incluir una cláusula de rescisión en el contrato de todos los futbolistas de la plantilla acorde al sueldo de cada uno de ellos. Este modelo ya se lleva a cabo en LaLiga y la FIFA lo ha implementado para el resto de equipos.

Por otro lado, los futbolistas tendrán derecho a participar en las indemnizaciones por traspaso que se paguen por ellos, ya que podrán obtener hasta un 5% del total de la operación, siempre y cuando sea una transferencia internacional. Los jugadores con una remuneración fija anual inferior a los 150.000 euros recibirán obligatoriamente ese tanto por ciento, mientras que el resto tiene la posibilidad de renunciar a ese tanto por ciento.

UEFA y FIFPRO, satisfechos

El nuevo reglamento mundial de traspasos, que supone un cambio de paradigma en el fútbol, satisface a todos los estamentos, entre ellos la UEFA y FIFPro, quienes han agradecido las modificaciones. "El día de hoy marca un punto de inflexión para los jugadores y para la gobernanza del fútbol mundial. Alcanzar un acuerdo en asuntos de tanta importancia nunca estuvo garantizado. Nuestro esfuerzo colectivo hizo posible este resultado", ha celebrado David Terrier, presidente de FIFPro en Europa.

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Asimismo, la UEFA también se ha pronunciado mediante un escrito. "Un sistema de traspasos que funcione correctamente es fundamental para el fútbol europeo, pues garantiza la estabilidad contractual, apoya el desarrollo de los jugadores en todas las categorías, protege la integridad de las competiciones y contribuye al crecimiento y la sostenibilidad del deporte a largo plazo", reza el comunicado emitido por el organismo que preside Aleksander Ceferin.