Emil Nielsen: "Quiero seguir jugando entre 10 y 15 años más, pero tengo que estar motivado para ello”

Emil Nielsen (Aarhus, 1997) disputará este fin de semana su última Final Four con el Barça antes de partir a Hungría para defender la portería del Veszprém. El arquero danés ya se ha despedido del Palau Blaugrana, y ahora quiere cerrar su etapa en el club con un broche de oro: su segunda EHF Champions League. Emil pronostica una semifinal muy disputada ante el Aalborg que nadie se debería perder (sábado a las 18.00 horas): “Va a ser muy, muy divertido de ver. Son dos equipos con muchas ganas de jugar al balonmano”. El conjunto danés solo ha perdido un partido en toda la temporada regular de su liga doméstica, y destaca por ser un equipo rápido y ofensivo.

Se trata de la última semana de Nielsen en Barcelona, días de despedidas, de recordar y, sobre todo, de hacer balance. “Estos cuatro años han sido increíbles y estoy muy contento con ellos, han sido el punto álgido de mi carrera”, cuenta el danés, que se ha convertido en el mejor portero del planeta. Él no duda al elegir su mejor momento con la camiseta azulgrana: “La final de la Liga de Campeones de 2024, íbamos ganando por un gol, fallan un tiro en el último momento… Fue un alivio enorme ganar ese partido”.

Balcón con vistas

Aunque no todo gira en torno al deporte. De hecho, el eje central de Emil en Barcelona ha sido otro mucho más singular. “En realidad, he tenido un balcón con unas vistas estupendas dónde he vivido momentos geniales con mi familia y amigos de Dinamarca. Ha sido un refugio para nosotros”, cuenta el meta con un posado tranquilo.

Emil Nielsen también tiene palabras bonitas para la ciudad catalana: “Obviamente, también hay calles y zonas de Barcelona que han significado mucho para mí, es una de mis ciudades favoritas de Europa”. Volviendo al balonmano, según él, “el Barça es el mejor equipo del mundo”, por lo que no se explica su salida del club si no se detallan sus motivos.

Emil Nielsen, durante la entrevista con EL PERIÓDICO. / Dani Barbeito

Nielsen ha ganado todos los títulos habidos y por haber, tanto en el ámbito de clubes como de selecciones. Entre su palmarés se encuentran dos Mundiales, unos Juegos Olímpicos, un Europeo, una Champions League y una larga lista de títulos domésticos en Dinamarca, Francia y España. “Para cualquier deportista es muy importante mantenerse motivado e ir a un equipo que aún no ha ganado una Liga de Campeones, es algo que realmente me encantaría conseguir”, confiesa el futuro jugador del Veszprém.

La motivación

A Emil, de 29 años, aún le queda mucho por ofrecer: “Se suele decir que los porteros envejecen como el buen vino, y yo quiero seguir jugando entre 10 y 15 años más, pero tengo que estar motivado para ello”, detalla.

A todo ello se le suma que el técnico del conjunto húngaro no es otro que Xavi Pascual, el hombre que, justamente, lo fichó para el Barcelona antes de irse. “Los compañeros me hablan muy bien de él, estoy muy emocionado de tener a Pasqui”, cuenta Nielsen, sin olvidarse de su entrenador actual: “Lo estamos haciendo de maravilla con Carlos Ortega y los demás, estoy feliz de haber estado rodeado de tantos grandes entrenadores”.

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Al meta danés le queda uno, y en caso de victoria, dos partidos para cerrar su etapa con el Barça. Cuatro temporadas llenas de éxitos que Emil Nielsen pretende cerrar con una nueva Champions League para el club catalán. Sea como sea, el arquero abandona la ciudad sin dejar nada en el tintero: "He disfrutado de cada momento y he hecho todo lo que queríamos hacer. Estoy muy feliz de haber estado en Barcelona", concluye.