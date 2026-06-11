Bienvenidos al mundo / Mundial real, por Carme Barceló

El Memo Ochoa vivirá, a sus 40 años, su sexto Mundial. Y se sentará, ni que sea por edadismo, en la misma mesa que Messi y Cristiano Ronaldo. Para los tres es tan seguro que esta será su última experiencia universal como que para Lamine Yamal sea la primera de muchas, a tenor de lo que nos muestra en el terreno de juego. Leerán ustedes este artículo cuando Shakira ya haya inaugurado la parte más lúdica de la la cita mundialista y la climatología haya marcado el devenir de la misma. Rayos, truenos, bochornos, tormentas y termómetros pondrán a los metereólogos en la primera línea de consultas, jubilando al pulpo Paul y a los videntes de cabecera.

Los cambios los veremos en los cielos y en la tierra más allá del rodar del balón. El VAR amplía sus funciones y según le luzca el pelo en este Mundial, se aplicarán las novedades impulsadas o no. Le veremos actuar para juzgar una segunda tarjeta amarilla que derive en expulsión, para reducir las pérdidas de tiempo, las bocas tapadas y los ‘tiempos muertos’. Una revolución legal que descolocará al respetable más de un día y de dos. Un público tan millonario como lo que cuesta una entrada y todos sus abalorios. Bienvenidos al mundo / Mundial real en el que el fútbol se aleja de su gente para dar cabida al que puede permitirse semejante dispendio para vivir de cerca los partidos de su selección.

Lionel Messi besa el trofeo de la Copa del Mundo en la ceremonia de premios de Qatar-2022 tras el triunfo de Argentina. / Alberto Estévez / EFE

Ochoa, Messi y Cristiano demostrarán hasta qué momento vital puede un futbolista de élite llegar al nivel máximo de competición. También asistiremos a fenómenos con la mayoría de edad prácticamente recién estrenada que, siendo menores, se han echado a sus clubes a la espalda. Llámense Lamine Yamal o Pau Cubarsí. El primero, una estrella con mayúsculas, representará además un ‘rara avis’ nacional: es catalán, culé y musulmán.

Noticias relacionadas

Bienvenidos, de nuevo, a un mundo real en el que conviven futbolistas como él y presidentes como Trump que exigen y exhiben controles migratorios, que provocan tensiones geopolíticas y que presumen de Premios de la Paz hechos a medida por el presidente de la FIFA.