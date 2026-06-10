El Valencia tumba a un gran Joventut en el primer asalto de las semifinales

El Valencia Basket ha derrotado este miércoles en casa por 118-117 al Asisa Joventut en el primer encuentro de su semifinal de los 'playoffs' en la Liga Endesa, con papel clave del base dominicano Jean Montero para ese triunfo 'taronja' con prórroga en una serie que se disputa al mejor de cinco partidos.

En el Roig Arena, un triple de Jean Montero abrió el marcador, pero pronto los visitantes entraron al duelo del perímetro con Adam Hanga, Michael Ruzic y Ludde Hakanson. Una canasta de Montero cerró el primer cuarto (26-22) y él mismo impulsó al inicio del siguiente acto (43-33) un arreón de los 'taronjas', truncado por los veteranos de la 'Penya'.

Ricky, estelar

Para eso Ricky Rubio fue determinante, canasta incluida con reverso para canalizar un parcial de 1-13 a 2:28 del descanso. Desde el tiro libre cortó Brancou Badio la mala racha de los locales, que voltearon el escenario tras un mate de Kameron Taylor; eso sí, el equipo entrenado por Daniel Miret contestó y se marchó al descanso ganando por 51-54.

Dani Miret, técnico del Joventut, da instrucciones a sus jugadores en el partido de este miércoles. / Miguel Ángel Polo / EFE

Al regreso de vestuarios, ambos conjuntos subieron su intensidad en defensa y se confirmó que Nate Reuvers ya no iba a volver a jugar, tras haberse torcido el tobillo izquierdo al principio del encuentro. Por el bando badalonés, Cameron Hunt en la 'pintura' y sobre todo Jabari Parker lanzando desde la esquina asumieron la responsabilidad ofensiva.

Festival anotador

Enfrente eran Montero, Taylor y Matt Costello quienes mantenían para los 'taronjas' el pulso anotador en un tercer periodo que se abrochó en 79-78. Rubio, con canasta a tablero tras un 'eurostep', y Hakanson, con un triple central, dieron un estirón para el Joventut que creció hasta el 83-91 gracias a un nuevo triple de Parker desde una esquina.

Los pupilos de Pedro Martínez iban muchas veces a remolque, pero sin renunciar a su vertiginoso movimiento de pelota que tantas alegrías les ha dado esta temporada. Omari Moore y Braxton Key guiaron ese plan junto a la labor de Neal Sako rebañando rebotes. A dos minutos para el final del partido, Rubio y Badio se alternaron respectivos triples (98-100).

Triple clave de Pradilla

El voltaje subía y quedó claro tras una penetración hacia el aro de Montero, que puso el 102-103, y a continuación otra de Hunt, que situó el 102-105 a 37.0 de agotarse el reloj. Aunque él sí sonsacó falta del defensor, falló el libre adicional, lo que dio opción al Valencia para lograr el empate (105-105) con un triple esquinado de Jaime Pradilla.

Quedaban 17.4 en el cronómetro, Rubio fabricó el ataque badalonés y Montero lo truncó, si bien aún había 3.4 en ciernes y tenía la 'Penya' un saque de banda; ahí el balón llegó a manos de Hakanson, pero su tiro lejano y a la desesperada no tocó ni aro. Abocados a la prórroga, los 'gallitos' de los dos equipos siguieron con su vistoso juego ofensivo.

El último tiro de Hunt

Acaparó Rubio el protagonismo visitante, incluyendo un triple y luego una asistencia para el mate de Simon Birgander, mientras que Pradilla y Taylor encauzaron la puntuación valenciana junto a Montero; éste último, entre tanta ida y venida, colocó el 118-117 con dos tiros libres y dejó en el reloj de partido 7.4 para otra acción con Rubio como referente.

El veterano base de El Masnou encontró bien a Hunt, quien se jugó el lanzamiento definitivo con una entrada a canasta desde su lado izquierdo y bastante forzado porque tenía a dos defensores encima. La pelota no cogió dirección hacia el aro pese a tocar en el tablero y ahí murieron las opciones del Joventut, que ahora se ve 1-0 abajo en estas 'semis'.

Ficha técnica:

VALENCIA BASKET: Montero (27), Badio (15), Taylor (19), Pradilla (16) y Sako (8) --quinteto inicial--; Thompson (), Reuvers (-), Moore (7), De Larrea (3), Key (5), Costello (13) y Cárdenas (5).

ASISA JOVENTUT: Vives (5), Hunt (19), Kraag (7), Parker (19) y Ruzic (11) --quinteto inicial--; Drell (-), Hakanson (12), Rubio (22), Morin (2), Birgander (8) y Hanga (12).

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PARCIALES: 26-22, 25-32, 28-24, 26-27 y 13-12.