Que Trump tenga su Rocafonda

Ojalá Donald Trump no tuviera que darnos miedo y fuera, simplemente, un villano de piel naranja y corbata a la altura de los calzoncillos. Es el mismo tipo al que abuchean en el Madison, catedral neoyorquina del espectáculo deportivo, y que responde quedándose dormido en las finales de la NBA. Y el que, en un documental de esos tan molones de Netflix, pone a la altura de un dios terrenal al ya fallecido Hulk Hogan, nieto forzudo de un italiano del Piamonte. Calvo con greñas y superestrella de la lucha libre de la década de los 80 y 90, se infló a esteroides (primero) y a fentanilo (después) antes de abrazar la causa MAGA. Era un ciudadano de esos que cumplirían con el requisito de «buena conducta moral» que Trump exige a los migrantes que imploran por la ciudadanía estadounidense.

No tenía ningún interés en quedarse a vivir en su suelo el mejor árbitro africano de 2025, el somalí Omar Abdulkadir Artan, al que habían encargado que ejerciera su oficio en el Mundial. Qué más da. Le interrogaron durante 11 horas a su llegada a Miami y le dieron la patada de vuelta al aeropuerto de Estambul. Su gran pecado, nacer en un país que Trump considera «podrido». «Me gusta el olor de las deportaciones», escribió una vez.

Aunque a algunos les sepa a cuerno quemado, tiene su qué que Lamine sea el emblema de esta España multicultural, mestiza y barrial que asoma como favorita a conquistar la Copa del Mundo frente a las narices del sátrapa. Trump se escaqueó de combatir en Vietnam. Pues que tenga su Rocafonda.