La surrealista nueva campaña perica

Que nadie lo dude: estamos en la semana perica más tranquila del año. Lo mismo que ocurre (u ocurría) cuando en el colegio habíamos terminado todas las evaluaciones, aprobado el curso con una nota correcta (un seis, tampoco nos vengamos arriba ahora) y nos quedan unas semanitas para jugar a fútbol en el patio y llenar el expediente. Estamos en esa escena.

Tan sólo hemos visto a Monchi declarar en diferentes medios muchas cosas y que todas me han gustado. Esperamos mucho de Ramón, y ojalá verifiquemos que por primera vez en los casi 126 años de historia, que aspiremos a tener un criterio deportivo coherente, con una economía (la que sea) que nos respalde, sepamos a qué y cómo queremos jugar desde la base hasta el primer equipo, y no cambiamos cada dos por tres de entrenador cuyos estilos se parecen lo mismo que el de un huevo a una castaña. Se llama coherencia.

Y en plena pre pre pre pre temporada el club nos ha mostrado las nuevas tarifas de socios (al alza, desde luego), y una curiosa campaña de marca llamada “Rebels d’arrel”, que incorpora una nueva y atractiva tipografía corporativa, y que a mi entender está impregnada de tópicos obsoletos y de sinónimos que no aportan ni conducen a nada.

“Futbol auténtico. Futbol real. La emoción real con nuestra gente, con emoción, pasión y verdad hasta el final”, es una de las frases de la campaña. Un topicazo que no tiene nada de diferente al resto de clubs y que por tanto podrían acuñar el Real Betis, el Arenas de Getxo, o el Polvoritense. Pasados unos días sigo sin entender el verdadero propósito de la propuesta.

Será por eso que uno de mis mejores amigos, de profesión publicista, y además de los buenos, me envió un 'whatsapp' el primer día de la curiosa campaña con un texto que rezaba: “Sergi, ya hacemos campañas basadas en respuestas que nos da el ChatGPT, jajaja”. Ay, cómo es mi amigo….