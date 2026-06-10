La receta de Newey para salvar a Aston Martin y a Fernando Alonso

Entre los seis circuitos que ha visitado este año, Mónaco fue el peor para Aston Martin, con una larga lista de carencias y problemas acumulados. Curiosamente, fue también el escenario del primer punto de la temporada, cosechado por Fernando Alonso, que lo hizo todo perfecto mientras muchos pilotos encadenaban sanciones o acababan en el muro.

Tanto Alonso como Aston Martin y Honda tienen claro que el domingo del Principado fue anecdótico y que el coche está condenado al desastre en las próximas carreras, probablemente, también en Barcelona este fin de semana. Así que la única ventana de esperanza se encuentra en la nueva versión, el AMR26-B.

Adrian Newey, que regresó al paddock en Mónaco, después de una larga ausencia, desde la carrera inaugural en Australia, ha decidido apostar por un nuevo chasis, un coche que no tendrá nada que ver con el que empezó el curso, que se ha quedado claramente atrás en el desarrollo. Lo primero será buscar una reducción drástica de peso y a partir de ahí, nuevas suspensiones y aerodinámica. A todo ello habrá que sumar las mejoras que consiga Honda en su motor gracias a las concesiones del ADUO.

¿Para cuándo?

Ahora solo falta saber cuándo veremos al futuro AMR26-B en pista. Alonso habló primero del verano, siguiendo la consigna del equipo. Después precisó que en “cuatro o cinco carreras el coche cambiará drásticamente”. Su compañero Lance Stroll fue aún más concreto: “Para Spa o para la siguiente carrera. No sé cuál… Zandvoort, sí” apuntó el canadiense. Es decir, a finales de julio o bien ya tras el parón veraniego de agosto en Países Bajos.

Según publican algunas webs especializadas como motorsport.it, Aston Martin calcula que la ganancia de rendimiento con el nuevo paquete podría rondar los dos segundos por vuelta. Un avance que debería catapultarles a la zona media, si bien son conscientes de que los demás equipos no se quedarán parados y será difícil atraparles.

“Siendo realistas, este año podemos traer nuestro paquete a mitad de temporada para acercarnos a mitad de parrilla o estar en ese grupo. Y luego, el año que viene, ver si realmente podemos estar peleando arriba”, advertía Stroll en Mónaco.

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Según sus estimaciones, tienen un déficit de motor de entre 30 y 40 CV. Otros expertos lo cifran hasta en 100 CV. Honda ha solucionado el grave problema de vibraciones y también ha mejorado la manejabilidad del monoplaza. El ADUO les permitirá introducir actualizaciones para reducir la diferencia que les separa de los equipos punteros. Si todo ello funciona, el AMR26-B puede significar la salvación que necesitan Alonso y los de Silverstone.