Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo BarcelonaPapa BarcelonaTráfico BarcelonaSelectividadRecorrido papamóvilSagrada FamiliaBelfastBebé maltratadoÁlvaro García OrtízCristina BlancoJordi Cruz MasSilvia Abril
instagramlinkedin

Fútbol

El Real Madrid renueva con Adidas hasta 2034: "Es el acuerdo más importante de la historia del fútbol"

El club blanco lleva vinculado a la firma alemana desde la temporada 1998-99

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, con Bjørn Gulden, CEO de Adidas.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, con Bjørn Gulden, CEO de Adidas. / Real Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Real Madrid y Adidas han ampliado por ocho años más, hasta 2034, el vínculo que une a ambas entidades de forma ininterrumpida desde la temporada 1998-1999 y que Florentino Pérez, recientemente reelegido presidente del club blanco, ha definido como "el más importante de la historia del fútbol".

"Este acuerdo que firmamos hoy es el más importante de la historia del fútbol", recoge el club en un comunicado acerca de "la alianza estratégica" entre ambas entidades que ha permitido, según la nota, "vivir, durante estas tres décadas, uno de los períodos más extraordinarios" de la historia madridista.

"Además, nos ha ayudado a seguir alimentando este sentimiento universal conocido como madridismo", agrega la nota.

Por su parte Bjørn Gulden, CEO de la marca, indicó: "Esta es una de las asociaciones más largas y exitosas de todo el deporte. El Real Madrid es un club muy especial con una historia excepcional. Me llena de orgullo que las tres bandas sigan formando parte de esta extraordinaria historia de éxito".

"Esperamos seguir desarrollando los mejores productos para ayudar al equipo a rendir al máximo nivel. Para su enorme comunidad de aficionados en todo el mundo, seguiremos creando productos lifestyle emocionantes que les permitan mostrar su pasión y apoyo al club, tanto en los estadios como en las calles", añadió.

Una larga relación

Unidos por primera vez en 1980 y reencontrados tras un breve paréntesis desde la 1998-1999, la marca deportiva "continuará siendo el proveedor oficial de equipaciones del club, desarrollando tanto la ropa de competición para todos los equipos del Real Madrid como las colecciones de 'lifestyle' para jugadores y aficionados".

Noticias relacionadas

Así, el acuerdo también incluye a la cantera y al equipo Genuine, al equipo femenino del Real Madrid y al equipo de baloncesto del club. Se prosigue así con una colaboración que, en lo que respecta al fútbol masculino, ha estado acompañada de ocho títulos de la Liga de Campeones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Últimas encuestas de las elecciones del Real Madrid: así están los sondeos entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme
  2. Florentino gana las elecciones del Real Madrid pero pierde el referéndum
  3. Elecciones a la presidencia del Real Madrid, en directo: votaciones, resultados y última hora de Florentino Pérez y Enrique Riquelme
  4. Bagnaia: 'Jamás jugaré a póquer con Marc, es el que mejor disimula un farol
  5. España golea a Perú y confirma su candidatura a ganar el Mundial
  6. Klopp pincha el globo electoral de Riquelme: 'Jurgen no será entrenador del Real Madrid
  7. Sondeos a pie de urna de las elecciones del Real Madrid: Florentino Pérez ganaría a Enrique Riquelme
  8. Florentino Pérez cree haber ganado, pero ha perdido más que nadie

El Real Madrid renueva con Adidas hasta 2034: "Es el acuerdo más importante de la historia del fútbol"

El Real Madrid renueva con Adidas hasta 2034: "Es el acuerdo más importante de la historia del fútbol"

Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador del Club Atlético Osasuna hasta 2028

Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador del Club Atlético Osasuna hasta 2028

Calendario, selecciones favoritas y estrellas: todo lo que debes saber del Mundial de fútbol 2026

Calendario, selecciones favoritas y estrellas: todo lo que debes saber del Mundial de fútbol 2026

Un Mundial para viejos: ocho cuarentones se unen de golpe a una lista histórica

Qué bien les irían ahora los 400 millones de penalización a Limak o los 50 de comisión a Darren Dein

Qué bien les irían ahora los 400 millones de penalización a Limak o los 50 de comisión a Darren Dein

De la Fuente tiene un plan con Lamine: jugará un rato en el debut contra Cabo Verde

De la Fuente tiene un plan con Lamine: jugará un rato en el debut contra Cabo Verde

Skateboarding: historia, evolución y salto a los Juegos Olímpicos pasando por GRAVITEO

Skateboarding: historia, evolución y salto a los Juegos Olímpicos pasando por GRAVITEO

El Mundial de Trump y de Infantino: más fronteras, más conflictos, más precios abusivos

El Mundial de Trump y de Infantino: más fronteras, más conflictos, más precios abusivos