El sexto Mundial de Guillermo Ochoa: del crepúsculo en Chipre a compartir historia con Messi y Cristiano

Existen pocos jugadores que se puedan colocar en una lista junto a dos leyendas como son Leo Messi y Cristiano Ronaldo, pero Guillermo Ochoa es uno de ellos. La convocatoria de la selección mexicana está encabezada por el ya icónico guardameta, que disputará su sexto Mundial. Se trata de un hito sin precedentes, que el mexicano compartirá con los dos mejores jugadores de este siglo.

El Memo Ochoa, de 40 años, juega actualmente en el AEL Limassol FC, de la Primera División de Chipre. Pese a tratarse de una liga menor y no firmar una gran temporada, la experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria le ha valido al portero para entrar en la lista mundialista de México. El debut de la Tricolor en el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina -frente a Sudáfrica este jueves 11 de junio a las 21.00 h-, pero Javier Aguirre no ha querido revelar quién se colocará bajo palos para defender los intereses de la selección. El puesto parece ser que lo ocupará Raúl Rangel, de 26 años, ya que es el portero que más minutos acumula con México en los últimos partidos, pero no se puede descartar a Guillermo Ochoa como alternativa con más veteranía.

Los Mundiales de Ochoa

Ochoa fue convocado por primera vez en el Mundial de Alemania 2006, pero no disputó ni un minuto, el portero titular de aquella selección era Oswaldo Sánchez. Lo mismo sucedió en Sudáfrica 2010, dónde el veterano Óscar Pérez ocupó la portería mexicana. Fue finalmente en Brasil 2014 cuando Guillermo Ochoa pudo debutar en una Copa del Mundo y lo hizo con una victoria ante Camerún. Después de firmar una notable fase de grupos, la Tri cayó ante Países Bajos en octavos de final tras sufrir una dolorosa remontada en los instantes finales del partido.

El recorrido mundialista fue similar en Rusia 2018. México sorprendió a todos ganando a Alemania, la vigente campeona, en un partido en el que las atajadas de Ochoa fueron claves para dejar su portería a cero. La selección del Memo quedó, de nuevo, segunda de grupo y tuvo que hacer frente a la todopoderosa Brasil. La 'Canarinha' terminó eliminando a la selección mexicana tras ganar por 2 a 0. En Catar 2022, la Tricolor cayó en fase de grupos, aunque Ochoa hizo historia al atajar un penalti para México en una Copa del Mundo después de 92 años.

Guillermo Ochoa, durante el Mundial de Qatar. / DPA

Guillermo Ochoa es un jugador muy recordado por sus actuaciones en los Mundiales, pero su trayectoria en el fútbol de clubes también es sorprendente. Su debut profesional fue en 2004 con el Club América, el club más laureado de México, con el que obtuvo tres títulos antes de dar su salto en el futbol europeo. Como curiosidad, Ochoa fue el primer jugador mexicano en formar parte de la lista del Balón de Oro. Sucedió en 2007, cuando el guardameta obtuvo la posición número 30 del galardón con un solo voto, quedando por encima de jugadores como Eto'o, Carlos Tévez o David Beckham.

Su recorrido por Europa

En 2011 llegó a Francia de la mano del AC Ajaccio y se consolidó como portero titular del equipo. Tras pasar tres años en la Ligue 1, el Memo Ochoa aterrizó en LaLiga para defender los intereses del Málaga CF. El conjunto andaluz ya contaba con un arquero reputado como era Carlos Kameni, y Ochoa no consiguió arrebatarle la titularidad. El mexicano pasó dos temporadas con poca actividad en Málaga, hasta que fue cedido al Granada CF en 2016 dónde pudo disfrutar de una experiencia real en la Primera División española.

Al finalizar su contrato, Ochoa pasó por la liga belga, para terminar regresando a su Club América. Su extensa trayectoria no finalizó en México. El guardameta volvió a Europa, pasando por la Serie A con el Salernitana y la Primeira Liga de Portugal con el AVS Futebol. En 2025, Ochoa firmó por el AEL Limassol de Chipre.

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Con 40 años, el portero mexicano sigue dando guerra en los campos de futbol y tiene la oportunidad de disputar otra Copa del Mundo. No se sabe qué le deparará a Ochoa en el futuro, si tendrá minutos con la selección este verano o si seguirá en Chipre. Lo que ya es inamovible son los recuerdos que deja el Memo, especialmente en los Mundiales, en la retina de los aficionados más futboleros.