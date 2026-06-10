Qué bien les irían ahora los 400 millones de penalización a Limak o los 50 de comisión a Darren Dein

Sigue la guerra de Irak. Sigue la guerra de Ucrania. Sigue Danold Trump insultando, en vivo y en directo, a las/os periodistas. Sigue Pedro Sánchez rodeado de sospechas y juicios. Medio mundo depende de la agenda de una tal Leire Díaz. Siguen los recitales multitudinarios de Bad Bunny y su casita de invitados. Comienza el ruido del Mundial de fútbol con entradas, la más barata, de 500 dólares. A Florentino Pérez se le ven las costuras, pero arrasa ante Enrique Riquelme. Llega el Papa. Eso, llega el Papa. Y, por si hay poco humo, 'Flo' lanza una oferta farol de compra por Julián Álvarez al Atlético y Joan Laporta anuncia una querella farol contra el 'ser superior'. Por ‘Negreira’, claro.

No hay ni mejor ni mejores cortinas de humo para Joan Laporta, que, de pronto, gracias al ‘Ara’ , nos enteramos que se ha quedado sin dinero (el Barça, digo). Es decir, que eso de que lo han salvado es otra mentira. No sé si alguno de sus 32.934 votantes, que se lo pasaron en grande durante la campaña electoral comiendo macarrones, se habrá arrepentido al saber que, de nuevo, le mintieron.

El Barça de Rafa Yuste, que nunca ha dejado de ser de Laporta, tiene 80 millones para fichar al tal Anthony Gordon y hasta para prometerle al Atlético que le dará 120 millones de euros por Julián Álvarez (30 menos que el Real Madrid), pero aún no tiene ‘fair play’ ni el 1x1. Pero lo tendrá. Igual que el dinero para acabar el Espai Barça.

Imagen panorámica del Spotify Camp Nou. / Víctor Salgado / FCB

En mitad de tanto ruido, nos hemos enterado que aquello que los socios votaron y concedieron, en octubre de 2021, es mentira. Bueno, otra mentira. Entonces, Laporta pidió que le dieran permiso para pedir un crédito, como mucho, sí, sí, dijo como mucho, de 1.500 millones de euros, pues no costará más, también lo dijo: Nuevo Camp Nou, nuevo Palau Blaugrana (prometieron que la primer piedra la pondrían en febrero de 2025), Petit Palau, una pista de hielo y un Campus Barça de referencia.

Pidieron el crédito más caro de la historia, entre el 5 y 7%. La Guerra de Ucrania, dijeron. Contrataton a Limak, que no podía concursar, pero cambiaron las normas del concurso y, no solo concursó, sino que se llevó la obra. ¿Por qué?: más barato que nadie y lo haría en menos tiempo que nadie. ¿Perdón? ¿Más barato?, con la ampliación del préstamo ya son 2.000 millones. Y no hay Palau, Petit Palau, pista…nada de la prometido. ¿Menos tiempo? ¿Perdón? Puede que los comensales de macarrones no se acuerden de que se volvía en noviembre, se volvía en abril, se volvía en el Gamper (¡que video aquel de Laporta con los bafles a su espalda!), se volvía.

Escogieron a Limak porque sería "más barato y lo harían más rápido". Ni una cosa, ni la otra. El FCBarcelona necesita más dinero para acabar el estadio y eso que no han construido, ni piensan, los dos Palau y demás instalaciones que prometieron.

Más barato y más rápido. Qué bien les irían ahora los casi 400 millones de euros de penalización que Laporta, perdón, Yuste, le han perdonado a Limak por tanto retraso, que bien les irían. Y que bien iría la comisión de 50 millones de euros que le dieron a Darren Dein por poner de acuerdo a dos socios de más de 20 años de relación y amistad. Qué bien irían. Y cómo se están frotando las manos los ‘hombres de negro’ de Goldman Sachs, que están por llegar.

“Al final, no será lo que nos creíamos sino lo que nos temíamos”, me dijo ayer uno de los 36 profesionales, ejecutivos, que, oliéndose la tostana, esta tostada y muchas más, decidió abandonar el Barça antes de hora.

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No pasa nada. El Barça ha ganado la Liga. La Champions femenina. Ha renovado a Hansi Flick. Tiene a Lamine Yamal y un puñado de internacionales en el Mundial. Ha fichado a Anthony Gordon. Sí, sí, se llama Anthony Gordon. Y han visto como se estremecía el Real Madrid de Florentino Pérez. ¡Viva los macarrones! ¿A quién le preocupan otros 300 millones de euros más de deuda? Se pagan solos, dicen. Como los derechos de TV a 25 años.