La Kings League de Piqué despedirá a casi la mitad de su plantilla: "Sabíamos que iban a rodar cabezas"

"Llevábamos varias semanas preocupados. Sabíamos que iban a rodar cabezas. Ha sido una muerte anunciada", resume a EL PERIÓDICO a uno de los trabajadores afectados por el ERE de la Kings League, la empresa fundada por Gerard Piqué. La compañía filtró en la mañana de este miércoles una versión en la que afirmaba que el recorte afectaba al 30% de la plantilla, pero los trabajadores apuntan que las cifras reales apuntan a casi la mitad: 41 de 83 empleados.

La medida se anunció dos días antes del inicio de las negociaciones del despido colectivo. La Kings League, una mediática competición de fútbol-7 impulsada por el exazulgrana, se ha visto obligada a modificar su estructura ante la necesidad de reformular el modelo.

La empresa barcelonesa asegura que el expediente se traduce en 41 recortes sobre un total de 125 empleos, pero la medida se ejecuta realmente en dos sectores que suman 83 trabajadores. El colectivo de trabajadores afirma, además, que la empresa omite que "junto a la liga a española se van a cerrar o cesar forma temporal, sin fecha de retorno, la Kings League Francia y la Kings League Alemania", de forma que los empleados freelance de esos países también perderán sus puestos de trabajo.

Hasta 2027

La compañía pospone a 2027 el regreso de la competición en España, lo que ha impulsado esta drástica decisión. La empresa sostiene que detendrá su actividad durante seis meses para llevar a cabo una revisión del modelo y "preparar el producto cara al futuro", algo que los trabajadores consideran que "carece de credibilidad", ya que sin las personas cualificadas que han hecho posibles los eventos en los últimos tiempos "ese futuro sencillamente puede no ser viable".

Pancarta de la Kings League de Gerard Piqué desplegada en Madrid. / Kings League

El drama para los trabajadores comenzó hace tres semanas, cuando la empresa les comunicó el inicio del proceso de despido colectivo. "Se nos exigió confidencialidad, pero ha sido la empresa la que ha filtrado una versión edulcorada y poco realista de la situación", apunta el comunicado de los empleados, en el que recuerdan una frase de Djamel Agaoua, el CEO incorporeado en 2025: "Se ha quemado dinero".

"Una muerte anunciada"

La empresa cerró una ronda de inversión de 63 millones de euros en febrero de 2026 y ahora asegura que los despidos supondrán un ahorro de poco más de dos millones. La Kings League cerró el ejercicio de 2025 con unos ingresos de 52 millones de euros.

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Los trabajadores exigen una "negociación de buena fe y el estudio real de alternativas a los despidos". Los empleados más afectados están vinculados a la organización de torneos y cuentan con poca antigüedad. "Yo llevo desde 2024, todo empezó muy bien, pero fuimos de más a menos. Desde principios de año ya nos empezamos a temer lo peor en España. Ha sido una muerte anunciada", remarca uno de los afectados.