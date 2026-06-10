Una jornada a pie de calle de los redactores y fotógrafos de EL PERIÓDICO en el arranque del Tour de Francia

Desde primera hora de la tarde, con los preparativos de la contrarreloj y hasta el final de la carrera en Montjuïc, fotógrafos y redactores de diferentes secciones de EL PERIÓDICO siguen desde Barcelona el arranque de la principal carrera ciclista del mundo. Su trabajo nutrirá la web del diario durante todo este sábado y acercará la información a los lectores en la web y las redes sociales.

Bajo el epígrafe A pie de calle, los redactores ofrecen a la audiencia no solo las noticias y reportajes relacionados con la parte deportiva de la carrera, sino también los detalles de cómo la ciudad vive el evento. Esta pieza recopila el contenido audiovisual recogido por los periodistas, así como las fotogalerías y vídeos elaborados por los profesionales del departamento de Imagen.

El Tour de Francia, a su paso por la Casa Batlló durante la primera etapa en Barcelona / Manu Mitru

Clàudia Mas

Sergi López-Egea

Barcelona espera el inicio del Tour de Francia / Manu Mitru