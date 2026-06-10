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Una jornada a pie de calle de los redactores y fotógrafos de EL PERIÓDICO en el arranque del Tour de Francia

Afectaciones al tráfico por el Tour de Francia 2026, en directo

Tour de Francia 2026, en directo: recorrido, horarios, etapas y última hora de los ciclistas

A PIE DE CALLE| Claudia Mas, en la previa de la salida de la contrarrelo

A PIE DE CALLE| Claudia Mas, en la previa de la salida de la contrarrelo

Clàudia Mas

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El Periódico

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Desde primera hora de la tarde, con los preparativos de la contrarreloj y hasta el final de la carrera en Montjuïc, fotógrafos y redactores de diferentes secciones de EL PERIÓDICO siguen desde Barcelona el arranque de la principal carrera ciclista del mundo. Su trabajo nutrirá la web del diario durante todo este sábado y acercará la información a los lectores en la web y las redes sociales.

Bajo el epígrafe A pie de calle, los redactores ofrecen a la audiencia no solo las noticias y reportajes relacionados con la parte deportiva de la carrera, sino también los detalles de cómo la ciudad vive el evento. Esta pieza recopila el contenido audiovisual recogido por los periodistas, así como las fotogalerías y vídeos elaborados por los profesionales del departamento de Imagen.

A PIE DE CALLE| La contrarreloj recorre el Paseo de Gracia

A PIE DE CALLE| La contrarreloj recorre el Paseo de Gracia

A PIE DE CALLE| Ambiente del publico en montjuïc

A PIE DE CALLE| Ambiente del publico en montjuïc

El Tour arranca en Barcelona

El Tour arranca en Barcelona

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El Tour de Francia, a su paso por la Casa Batlló durante la primera etapa en Barcelona / Manu Mitru

A PIE DE CALLE | Llegada de los primeros equipos a Montjuïc.

A PIE DE CALLE | Llegada de los primeros equipos a Montjuïc.

A PIE DE CALLE| Momentos del desfile previo a la salida de las distintas marcas

A PIE DE CALLE| Momentos del desfile previo a la salida de las distintas marcas

Clàudia Mas

A PIE DE CALLE| Empieza la contrarreloj

A PIE DE CALLE| Empieza la contrarreloj

A PIE DE CALLE| El desfile previo a la salida, visto desde la caravana

A PIE DE CALLE| El desfile previo a la salida, visto desde la caravana

Sergi López-Egea

FOTOGALERÍA | Barcelona espera el inicio del Tour de Francia

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Barcelona espera el inicio del Tour de Francia / Manu Mitru

Así son los preparativos para la contrarreloj del Tour de Francia en Barcelona

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MANU MITRU

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DIRECTO | Vingegaard gana la primera etapa del Tour y se viste de amarillo en Barcelona

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El Tour de Francia arranca en Barcelona con miles de aficionados en las calles

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El Tour arranca en Barcelona

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