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Mundial 2026

Irán amenaza con retirarse en cualquiera de sus partidos del Mundial en caso de protestas contra su régimen

La selección iraní, concentrada en Tijuana (México), se estrenará frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles la madrugada del martes

El futbolista iraní Mehdi Taremi firma autógrafos durante la concentración en Tijuana (México).

El futbolista iraní Mehdi Taremi firma autógrafos durante la concentración en Tijuana (México). / GUILLERMO ARIAS / AFP

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Teherán
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El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, advirtió de que la selección iraní, que disputa el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, abandonaría los partidos del Mundial si se produjeran protestas en el estadio contra los dirigentes del país asiático.

"Hemos informado a la FIFA de que los responsables del equipo abandonarían el partido tan pronto como escucháramos consignas políticas en los estadios", aseguró Donyamali en declaraciones publicadas por el portal deportivo Varzesh3.

El informe señaló que también se ha pedido repetidamente a la FIFA que se asegure de que los aficionados solo lleven la bandera oficial del país a los estadios, y no la antigua bandera persa. "El equipo también abandonaría el campo en tales casos", defendió.

La postura de los opositores

La antigua bandera con el león y el sol es la preferida especialmente por los grupos de oposición monárquicos y se utiliza en las manifestaciones en el extranjero como símbolo de oposición al sistema islámico en Irán.

Dos de los tres partidos de la fase de grupos de Irán, la madrugada del martes contra Nueva Zelanda y el 21 de junio contra Bélgica, se disputarán en Los Ángeles, donde vive la mayoría de los dos millones de iraníes que residen en Estados Unidos.

Noticias relacionadas

La participación del equipo en el Mundial se ve ensombrecida por el conflicto militar iniciado en febrero entre Irán y Estados Unidos. Así, la selección iraní trasladó su campamento base de Arizona a la ciudad mexicana de Tijuana y el equipo solo podrá viajar el día del partido para disputar sus encuentros en el país norteamericano.

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