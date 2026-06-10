Gran Premio de Fórmula 1 de Catalunya: horario y dónde ver

El Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya vuelve este fin de semana al Circuit de Barcelona-Catalunya, en Montmeló, con la disputa de la séptima cita del Mundial 2026. La prueba se celebrará del viernes 12 al domingo 14 de junio, con la carrera programada para el domingo a las 15.00 horas, en horario peninsular español.

El fin de semana arrancará el viernes 12 de junio con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres: la FP1 a las 13.30 horas y la FP2 a las 17.00 horas. El sábado se celebrará la tercera sesión de libres, a las 12.30 horas, y la clasificación, que empezará a las 16.00 horas. La carrera del domingo se disputará a 66 vueltas sobre el trazado de Montmeló.

Horarios del GP de Barcelona-Catalunya de F1

Viernes 12 de junio

Entrenamientos libres 1: 13.30 horas

Entrenamientos libres 2: 17.00 horas

Sábado 13 de junio

Entrenamientos libres 3: 12.30 horas

Clasificación: 16.00 horas

Domingo 14 de junio

Carrera: 15.00 horas

Dónde ver el GP de Fórmula 1 de Catalunya por TV y online

En España, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 se podrá ver en directo a través de DAZN F1, plataforma que emite el Mundial de Fórmula 1. También estará disponible para los usuarios que tengan acceso al canal de DAZN dentro de su paquete televisivo.

La carrera también podrá seguirse online mediante la aplicación y la web de DAZN, con la cobertura previa habitual, el directo de la carrera y los contenidos posteriores al gran premio.

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El Circuit de Barcelona-Catalunya llega además a esta edición tras varias inversiones de mejora y modernización, en una temporada marcada por la presencia de dos grandes premios en España: el de Barcelona-Catalunya en junio y el de Madrid en septiembre.