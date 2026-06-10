Automovilismo
Gran Premio de Fórmula 1 de Catalunya: horario y dónde ver
Barcelona presenta su Gran Premio más emocional con todo vendido
El Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya vuelve este fin de semana al Circuit de Barcelona-Catalunya, en Montmeló, con la disputa de la séptima cita del Mundial 2026. La prueba se celebrará del viernes 12 al domingo 14 de junio, con la carrera programada para el domingo a las 15.00 horas, en horario peninsular español.
El fin de semana arrancará el viernes 12 de junio con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres: la FP1 a las 13.30 horas y la FP2 a las 17.00 horas. El sábado se celebrará la tercera sesión de libres, a las 12.30 horas, y la clasificación, que empezará a las 16.00 horas. La carrera del domingo se disputará a 66 vueltas sobre el trazado de Montmeló.
Horarios del GP de Barcelona-Catalunya de F1
Viernes 12 de junio
Entrenamientos libres 1: 13.30 horas
Entrenamientos libres 2: 17.00 horas
Sábado 13 de junio
Entrenamientos libres 3: 12.30 horas
Clasificación: 16.00 horas
Domingo 14 de junio
Carrera: 15.00 horas
Dónde ver el GP de Fórmula 1 de Catalunya por TV y online
En España, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 se podrá ver en directo a través de DAZN F1, plataforma que emite el Mundial de Fórmula 1. También estará disponible para los usuarios que tengan acceso al canal de DAZN dentro de su paquete televisivo.
La carrera también podrá seguirse online mediante la aplicación y la web de DAZN, con la cobertura previa habitual, el directo de la carrera y los contenidos posteriores al gran premio.
El Circuit de Barcelona-Catalunya llega además a esta edición tras varias inversiones de mejora y modernización, en una temporada marcada por la presencia de dos grandes premios en España: el de Barcelona-Catalunya en junio y el de Madrid en septiembre.
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