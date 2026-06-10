Caroline Graham Hansen tiene sobre la mesa la opción de salir del Barça este verano

Semanas y días clave para el proyecto del Barça femenino. Después de ganar la cuarta Champions para el equipo azulgrana, la salida de Alexia Putellas, Ona Batlle y Mapi León dejó una sensación agridulce. Ahora, con el proyecto ya de la temporada que viene en marcha, quedan carpetas por cerrar antes de que llegue el 30 de junio. Una de ellas, la de Caroline Graham Hansen. La noruega, que todo parecía apuntar a que la renovación estaba prácticamente cerrada a principios de este año, tiene sobre la mesa su posible salida, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

Todo parecía encaminado en enero cuando las conversaciones entre club y jugadora estaban llegando a buen puerto. La renovación estaba cerrada a la espera de unos últimos flecos. Sin embargo, el club no ha anunciado la continuidad de Graham Hansen que la mantendría como azulgrana después del 30 de junio, cuando termina su contrato en vigor con la entidad. Los próximos días serán clave para saber si podremos ver la siguiente campaña a Caroline Graham Hansen vistiendo de azulgrana, ya que está valorando una posible salida.

Continuidad en el banquillo

Otro de los nombres importantes que queda por saber si continuará o no es el del técnico Pere Romeu. Según fuentes conocedoras de la operación, todo apunta a que la continuidad del entrenador se llevará a cabo con un nuevo contrato que podría ser por dos temporadas. La mayor parte de este acuerdo se llevó a cabo antes de la final de la Champions, dejando algunos elementos, como la parte económica, a negociar una vez finalizada la temporada.

Pere Romeu, en el entrenamiento previo a la final de la Champions. / ODD ANDERSEN / AFP

"El proyecto", dicen desde la Ciudad Deportiva. Y es que ese es el gran punto que tiene ronda la cabeza a más de uno en Can Barça. Sin nombres que han liderado este proyecto como Alexia Putellas o Mapi León y la salida de jugadoras top mundiales como Ona Batlle, en el vestuario piden fichajes que puedan suplir estas bajas y así mantener el nivel competitivo del campeón de Europa. La entrada de la nueva directiva el 1 de julio será clave para la toma de decisiones estratégicas.

Salma Paralluelo, también en duda

La delantera, que marcó dos goles en la final de Oslo, aún no ha decidido tampoco su futuro. Salma Paralluelo tiene sobre la mesa, además de la oferta de renovación con el Barça, propuestas atractivas tanto de la liga norteamericana como de la inglesa, que se está esforzando por incorporar talento proveniente del Barça. Sin embargo, Salma se tomará su tiempo para tomar la decisión.

La jugadora del Barcelona F Salma Paralluelo celebra su gol contra el Bayern Múnich F, durante el partido de vuelta de semifinales de Liga de Campeones Femenina entre el Barcelona F y el Bayern Múnich F, este domingo en el estadio Spotify Camp Nou. / Enric Fontcuberta / EFE

Quien tampoco ha decidido su futuro es Marta Torrejón. La gran capitana había tomado la decisión de irse, pero, tras las salidas de pesos pesados en el vestuario, se había reconsiderado su decisión. En los próximos días veremos si termina marchándose del Barça o se queda como uno de los pilares de un vestuario que debe gestionar muchos cambios este verano.

Dos salidas del filial

Todo esto en un contexto donde la última semana se anunciaron dos salidas de jugadoras del filial que venían estando en dinámica del primer equipo. Martine Fenger, jugadora con ficha del Barça B, finaliza contrato con el club y no renovará la próxima temporada con el FC Barcelona, así lo anunció el club la semana pasada. Fenger ha sido de las jugadoras que, pese a tener ficha del filial, ha estado prácticamente todo el año en dinámica del primer equipo, ya que se apostó por ella para reforzar el ataque azulgrana. Fenger, que termina contrato con el Barça este 30 de junio, ha decidido no renovar su vínculo con el Barça y se marcha libre.

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La otra salida confirmada es la de Txell Font. La guardameta finalizará su vínculo con el club el próximo 30 de junio cuando expire su contrato actual. Txell ha estado entrenando habitualmente con el primer equipo durante toda la temporada y debutó con el primer equipo en el último partido liguero ante el Madrid CFF (0-4). La portera de Tagamanent se ha formado en el fútbol base azulgrana, donde llegó a la temporada 2016/17 y formó parte del primer grupo de jugadoras residentes en La Masia en 2021.