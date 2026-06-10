El Barça renuncia a pagar ahora los 30 millones por Marcus Rashford

Hace unos meses, la adquisición definitiva de Marcus Rashford se daba por hecha. Sin llegar a deslumbrar a nadie, ofrecía un rendimiento estadístico destacable en su año como cedido. Otra cosa es lo que transmitía. Nunca se llegó a poner al equipo a la espalda. Aun así, Hansi Flick recurrió a él con frecuencia, en particular ante las prolongadas ausencias de Raphinha, y le regaló los oídos siempre que se preguntaba por él.

En el tramo final de la temporada decepcionó. No respondió al aura de estrella con que la Premier suele revestir a sus jugadores y su fichaje al Manchester United se enfrió. La contratación de su compatriota Anthony Gordon, que juega en su misma posición, por 70 millones de euros, más 10 sujetos a condicionantes, ha acabado de relegar la carpeta Rashford. Tenía el Barça hasta el 15 de junio de tiempo para ejercer el derecho a compra por 30 millones. Ya ha hecho saber al jugador y sus representantes que no lo hará. Su caso ha perdido jerarquía.

Rashford dio una asistencia de lujo a Lewandowski en El Sadar. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

No se descarta por completo la incorporación del extremo inglés, pero la dirección deportiva que comanda Deco tiene otras prioridades. Debe resolver ante todo el sustituto de Robert Lewandowski, el puesto de delantero centro, y el elegido es el argentino Julián Álvarez, pero el Atlético de Madrid es un negociador duro de roer y apunta a serial largo. Por en medio figura también la oportunidad de Bernardo Silva, que prioritaria tampoco es.

14 goles, 14 asistencias

A Rashford no se le contempla como el goleador que se necesita, así que queda mucho por ordenar en la plantilla antes de pensar de nuevo en él. Sus 14 goles y 14 asistencias durante la temporada en todas las competiciones deberían ser unas buenas credenciales, pero hay una disonancia entre estos números y su relevancia en el equipo. Su puesto está cubierto tanto por Raphinha como Gordon. Con la desventaja, además, de que su compatriota resulta más insistente en la primera presión, fundamental para Flick.

Anthony Gordon posa con la camiseta del Barça, que refleja el año en que finaliza su contrato, 2031. / JOSEP LAGO / AFP

Él desea prolongar su estancia en Barcelona y el Manchester United está dispuestos a desprenderse de un jugador que ha crecido en su cantera. Tuvo un despegue fulgurante, pero perdió burbuja con el paso de las temporadas. Se fue cedido al Aston Villa antes de aterrizar en el club azulgrana con 28 años. Se rebajó el salario para encajar en el estrecho 'fair play' financiero y si finalmente se reanuda una negocación con el United, cabe contar que el Barça espera pagar menos de los 30 millones y ajustar la ficha del delantero. Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 40.

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Rashford se encuentra en estos momentos concentrado con la selección inglesa, a las puertas del inicio del Mundial de EEUU, Canadá y México. Compite por el puesto en el once titular con Gordon. Si quiere apurar sus opciones de firmar un contrato con el Barça, deberá esperar.