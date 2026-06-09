Somalia defiende la "integridad" del árbitro Omar Artan, al que EEUU veta la entrada por venir "de un país podrido"

El Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia defendió el martes "la integridad" del árbitro somalí Omar Artan, cuya entrada fue denegada el sábado en Estados Unidos donde debía trabajar durante el Mundial de fútbol, y mostró su "apoyo inquebrantable".

Pese a las "intensas gestiones diplomáticas y a las negociaciones con las autoridades competentes del gobierno de Estados Unidos y FIFA, con el objetivo de llegar a una resolución inmediata", "lamentablemente no fue posible lograr un resultado positivo", lamentó la institución en un comunicado.

Estados Unidos denegó la entrada al árbitro el sábado. La policía de fronteras estadounidense (CBP) explicó a la agencia AFP que "fue considerado inadmisible debido a problemas relacionados con la verificación de sus antecedentes y se le denegó la entrada al territorio".

El Ministerio de Deportes somalí afirmó su "plena confianza en su integridad, profesionalismo y contribución continua al desarrollo del fútbol tanto en Somalia como a escala internacional", y le mostró su "apoyo inquebrantable".

Mejor árbitro de la CAF en 2025

Titular del estatus de la FIFA desde 2018, arbitra en la liga somalí y fue nombrado mejor árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol en 2025.

A sus 34 años, el colegiado debía ser el primer somalí en dirigir en una Copa del Mundo, tras formar parte de los 52 árbitros seleccionados para llevar el silbato en el Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

Pero la FIFA indicó el lunes a AFP que el árbitro no podría ni entrenar ni arbitrar durante el Mundial una vez su entrada fue rechazada por Estados Unidos.

"Es el gobierno del país anfitrión quien determina en última instancia quien recibe un visado y quien es admitido en su territorio", justificó la institución en un comunicado.

Al ser preguntada por AFP, una fuente del comité arbitral de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dijo "sentirlo por Artan" pero no quiso comentar el incidente.

"La selección de árbitros para la Copa del Mundo es totalmente una responsabilidad de la FIFA", declaró.

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Somalia se halla en el punto de mira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A finales de noviembre, el presidente estadounidense lo calificó de "país podrido" y manifestó su intención de poner fin al estatuto especial que protege a los ciudadanos somalíes de expulsión.