Los San Antonio Spurs asaltan el Madison y recortan la desventaja ante los Knicks

Victor Wembanyama, con 32 puntos, se puso al frente de los San Antonio Spurs y fastidiaron el ambiente de euforia que se ha generado en Nueva York alrededor de los Knicks (111-115). Su victoria en el Madison Square Garden en el tercer partido de la final de la NBA recorta la ventaja del equipo neoyorquino (2-1), que volverá a jugar en casa este viernes. Donald Trump, presente en el pabellón y abucheado, no dio suerte a los locales.

Desde 1999 que Nueva York no vivía una final de la NBA, 27 años en concreto. El Madison Square Garden era una fiesta y en un parque de Manhattan, con pantalla gigante, había otra con miles de aficionados que no se podían permitir los precios abusivos de las entradas. Pero los Spurs no aterrizaron para ser unos comparsas y desde el principio se hicieron dueños del partido. Fueron por delante en el marcador la mayor parte de la contienda.

Victor Wembanyama celebra una canasta ante los Knicks. / AL BELLO / Getty Images via AFP

Wembyanyama demostró su madurez al asumir los galones de los Spurs, pero no estuvo solo. Ni mucho menos. Stephon Castle acumuló 18 puntos ya en el descanso, más que los 15 del francés. Los Spurs cerraron el primer cuarto con un 22-33 que daba lugar a la esperanza, pero los Knicks respondieron con un 42-24 en el segundo, para irse al descanso 64-57. Una pequeña muestra de por qué este equipo que dirige Mike Brown, con 13 victorias seguidas hasta ayer, van lanzados al título.

El latigazo de los Knicks antes del descanso podría haber acabado de destrozar a los Spurs, pero Wembanyama y compañía volvieron de vestuarios con energía renovada, dispuestos a darlo todo para aferrarse a sus opciones de título. El neoyorquino Julian Champagnie tomó las riendas de la reacción de los Spurs mientras Mitch Johnson daba un largo descanso a Wembanyama para asegurar que no llegase fundido a un eventual ajustado final.

Lleno de estrellas

Al terminar el tercer cuarto los Spurs se habían puesto otra vez arriba, 91-92. Todo abierto. Los Spurs anotaron los primeros seis puntos del último cuarto, abriendo una pequeña brecha que se acabaría haciendo inalcanzable para los Knicks. Su arreón final no fue suficiente ante la resistencia de los de San Antonio, que se aseguró que la serie regrese a su ciudad para un quinto partido como mínimo. Ahí no se encontrarán con tantas estrellas del espectáculo como en Nueva York: Ben Stiller, Spike Lee, Jay Z o Larry David apoyaron a los Knicks.

'Wemby' lideró con sus 32 puntos a los Spurs, que tuvieron a otros cinco jugadores en dobles dígitos para completar el asalto al Madison Square Garden. Castle terminó con 23 puntos, Dylan Harper con 13, De'Aaron Fox y Champagnie con 12 cada uno y Devin Vassell con 11.

Para los Knicks, Brunson igualó los 32 puntos de Wembanyama, con 28 de Anunoby y 16 de Josh Hart. Karl-Anthony Towns terminó con 11 puntos y 8 rebotes, mientras que Mikal Bridges, que venía de anotar 20 en San Antonio, tuvo que conformarse con una sola canasta.

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"Siempre hemos tenido confianza, hicimos lo que teníamos que hacer, pero el trabajo no está hecho, ni mucho menos", dijo Wembanyama a pie de pista. "Lo más complicado está por venir". Para el francés, la clave estuvo en que "cometimos menos errores, tuvimos más control".