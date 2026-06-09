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Mundial 2026

La FIFA desea que el Mundial se desarrolle "sin contratiempos" para la selección de Irán

La selección asiática se encuentra concentrada en Tijuana (México), pero disputará sus partidos de la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle.

Los jugadores de Irán celebran un triunfo.

Los jugadores de Irán celebran un triunfo. / Nigel Keene / Pro Sports Images / AFP7 / Europa Pr

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La FIFA ha mantenido una reunión "muy productiva" con la Federación Iraní de Fútbol (FFI) y quiere asegurarse de que la participación de la selección asiática en el Mundial, que arranca este jueves, se desarrolle "sin contratiempos".

El organismo rector afirmó en un comunicado el martes que su secretario general, Mattias Grafström, habló por videoconferencia con el presidente de la FFI, Mehdi Taj, tras la llegada de la delegación iraní a su campamento base para el torneo en la ciudad mexicana de Tijuana.

"El presidente Taj y yo mantuvimos una conversación muy productiva, al igual que cuando nos reunimos en persona en Estambul", afirmó Grafström, refiriéndose a las recientes conversaciones mantenidas mientras Irán se entrenaba en Turquía.

Regreso el mismo día de partido

La FIFA "continuará el diálogo y la colaboración" con la federación iraní para garantizar que "la experiencia del equipo y de la delegación sea positiva, y que cuenten con todas las condiciones necesarias para competir sobre el terreno de juego" y "sin contratiempos". "Esperamos con ilusión las próximas semanas", expresó.

Irán disputará sus partidos de la fase de grupos contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles y Seattle. Además, Estados Unidos e Irán se encuentran en conflicto militar desde febrero y la selección iraní trasladó su campamento base de Estados Unidos a México, uno de los países coanfitriones.

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El equipo solo puede desplazarse a los partidos y regresar el mismo día del encuentro. Y a varios miembros de la delegación iraní no se les ha concedido el visado para Estados Unidos. Y es que Irán es uno de los países cuyos ciudadanos tienen denegada la entrada en el país norteamericano desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump como presidente del país.

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