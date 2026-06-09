España golea a Perú y confirma su candidatura a ganar el Mundial

Pinta bien esta España para el Mundial que arranca el jueves. Sus futbolistas pronuncian la palabra "favoritos" sin que les tiemble la voz ni se les adivina un gramo de arrogancia. Y cuando saltan al campo lo confirman demostrando que hay pocas selecciones con ese aroma de equipo y esa armonía. Francia vive de los chispazos de sus delanteros y Portugal no tiene tanto colmillo sin balón como los de De la Fuente. Fueron muchas las buenas noticias en el último amistoso antes de la cita mundialista, en la que se estrenarán los de De la Fuente el próximo lunes 15 a las 18:00 (hora española) ante Cabo Verde. La goleada ante Perú confirma el favoritismo de una selección que llega al Mundial encadenando 30 partidos sin perder.

Cien segundos tardó España en activar el modo mundialista. Los que tardó la pelota en llegar a Oyarzabal, que se giró y clavó las primeras banderillas a Perú. La diferencia de esta selección con la que ganó la Eurocopa es su 9. Morata sumaba intangibles, aliñaba la ensalada. Mikel, que tiene gol y lee el fútbol como los ángeles, pone las gildas, el txangurro y hasta las kokotxas. Eligió para este último duelo de preparación a Perú, con cierto aire a Cabo Verde, igual que el Irak que se asomó a Riazor tenía más de Arabia. Todo perfectamente medido. De la Fuente sacó un once casi titular, salvo Nico y Lamine, la navaja y el trabuco. En su lugar saltaron Ferran y un Baena algo gripado. En el medio la pelota corría alegremente por los pies españoles con Rodri llevando la brújula, Pedri, la escuadra, y Fabián, el cartabón.

Regalo de Ferran a Pedri

Oyarzabal anotaba por sexto partido consecutivo, dimensionando su talla en el área. El realista es una navaja suiza en ataque capaz de descargar, filtrar pases, generarse espacios o aparecer para rematar de primeras. Nunca pierde la cobertura el realista, que a los 19 minutos perdonó el segundo. España se escalonaba en ataque y se compactaba en defensa. A ratos música clásica, a ratos rock and roll. En el 32 Ferran, disfrazado de Lamine en la derecha, llegó a línea de fondo para regalar una asistencia a un Pedri que entró hasta el área pequeña. Rodri habilitaba a Ferran y el azulgrana confirmaba que llega también con la cobertura disparada como Oyarzabal. El peruano Ugarriza ganó la espalda y mandó el balón al palo en un descuido de la zaga española. Los sudamericanos, en pleno cambio generacional, eran demasiados indolentes para una España que navegaba con la velocidad de crucero. Vidales pudo recortar llegando a plantarse ante Unai Simón entrando de nuevo por el perfil de Cubarsí. Las distancias defensivas de España sin balón tiene que ajustarse aún mejor, pese a que Llorente y Cucurella sellaron los flancos con suficiencia.

Mikel Oyarzabal adelanta a España en el amistoso previo al Mundial ante Perú en el estadio Cuauhtémoc en Puebla (México). / Alex Cruz / EFE

Después del descanso De la Fuente matizó el once gestionando las cargas con la entrada de Unai Simón, Eric García, Dani Olmo y Yeremi Pino. Ferran se disfrazó de Oyarzabal, perdonando una buena asociación de Olmo. Siete minutos tardó en dar el tercer mandoble España a Perú cuando una recuperación tras una presión alta terminó con un centro con la derecha de Yeremi Pino que Gallese, el portero rival, se metió en su portería. Tres a cero sin pisar el acelerador para los de De la Fuente, quien tiene al equipo engrasado para el debut. A la hora de partido ingresaron Pubill, Zubimendi, Gavi y Merino, marchándose entre los sustituidos un Rodri que demostró jerarquía y ritmo.

Recortó Jairo Vélez, el ecuatoriano que juega con Perú, en un pelotazo cruzado en el que se durmieron Eric García y Cucurella. Insistimos pues en que debe cuidar la zaga española su espalda, que fue lo más vulnerable de este partido pese a medirse a un rival poco vertical. El gol escoció a los de De la Fuente, quien terminó de mudar su once con Pedro Porro, Grimaldo y Borja Iglesias. No se desestructuró España y siguió dejando buenas sensaciones en los minutos finales de un partido que echa el cierre a la preparación de una selección española que tiene motivos para creer en la segunda estrella.