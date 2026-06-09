Barcelona abre de nuevo las puertas de la Fan Zone antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Catalunya

Barcelona está siendo esta semana el epicentro de la fe y la gasolina. La visita del Papa León XIV a la capital catalana ha tenido lugar a penas una hora después de que la ya tradicional 'Fan Zone' de la Plaza Catalunya abriera sus puertas un año más para recibir a todos los aficionados de la Fórmula 1 a dos días de que empiece la actividad en el Circuit de Barcelona con motivo del Gran Premio de Catalunya.

Este martes, el Village de la Fórmula 1 ha abierto sus puertas hasta el sábado 13 de junio para acercar el universo de la F1® a la ciudadanía de forma gratuita. Curiosos, aficionados y familias han podido disfrutar de una programación pensada para vivir de cerca la emoción del campeonato.

El espacio se ha convertido un año más en el centro neurálgico de la Fórmula 1 durante estos días, con una amplia oferta de actividades y propuestas para todos los públicos entre las que este año no habrá la ya tradicional cita con los pilotos del cmapeonato por la coincidencia con la visita papal a la capital catalana. Entre las principales atracciones destacan los simuladores, un photocall en forma de podio, el Pit Stop Challenge y la presencia de showcars de la categoría reina, que permitirán a los visitantes sumergirse en la experiencia de la competición.

El Village también cuenta con estands de equipos y entidades vinculadas al mundo del motor, como Aston Martin, Santander y Monlau y los más pequeños tienen igualmente su propio espacio en la Kids Zone, donde pueden participar en actividades como pistas de Scalextric, talleres de coches de cartulina y sesiones de pintacaras, entre otras propuestas familiares.

Música en directo

La música en directo tendrá un papel destacado en la programación, con actuaciones de DJ Arla, The Soulful Trio, Sidral Street Brass Band, DJ Dolça, DJ Giselz, Compota de Manana, DJ Txarly Brown y Muchacho & los Sobrinos. Uno de los momentos más esperados llegará el jueves a las 20.30 horas, con el concierto de la Philharmonia Orchestra de Londres, que interpretará “84 Bells of Gaudi”, compuesta en honor al arquitecto con motivo del centenario de su muerte, además de otras piezas como la melodía oficial de la F1.

La agenda se completará con retransmisiones, programas, charlas, gastronomía y tiendas oficiales. El sábado 13 de junio se podrá seguir en directo la retransmisión de los ensayos cronometrados del GP de Barcelona-Catalunya.

De la Rosa se dirige a la afición

Este martes, por la mañana los visitantes han podido escuchar a Pedro Martínez de la Rosa en el escenario comentando sus percepciones antes del GP. "Está siendo una temporada muy complicada, lo sabéis bien los que estáis aquí de verde... muy complicada por decirlo suave", comentó dirigiéndose a los aficionados congregados en el Fan Village.

"Realmente estamos sufriendo mucho en el equipo, pero no solo los pilotos, los mecánicos, los ingenieros... pero estamos trabajando a tope y esta situación no va a durar mucho más", explicó ante los aplausos del público. "Vamos a introducir muchos cambios a partir de verano", confirmó, afirmando que está con ganas de "llegue rápido".

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"Ahora queda el gran premio de casa, muy importante, difícil, porque el circuito de Barcelona es muy exigente para el coche", adelantó. "El Circuit de Barcelona-Catalunya es uno de los más exigentes y uno de los mejores circuitos de prueba del mundo porque exige mucho a los neumáticos, a las suspensiones, a la aerodinámica y a los motores", analizó, recordando que "marcha mucho la diferencia el coche a nivel global".