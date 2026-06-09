Un Barça pletórico tumba al Movistar Inter en la prórroga y se mete en la final de la Liga (5-6)

El Barça selló este martes su billete para la final de la Primera División y para la próxima edición de la Liga de Campeones tras imponerse por 5-6 al Movistar Inter en un duelo frenético que se resolvió en la prórroga después del 4-4 en el tiempo reglamentario, con un doblete decisivo del ala español Eric Martel.

Con este triunfo, el conjunto azulgrana regresa a la final por el título liguero, donde buscará su octavo campeonato de Liga ante el vencedor de la eliminatoria entre Palma Futsal y ElPozo Murcia, con ventaja momentánea para el conjunto murciano (0-1).

Más intenso y agresivo

Después del agónico desenlace del primer punto de la eliminatoria, el Barça había tomado nota. El equipo que dirige Javi Rodríguez salió con una versión mucho más intensa y agresiva, llevando el partido al terreno que más le convenía. Su dominio encontró premio en una acción individual de Touré, que ganó línea de fondo, puso el balón al área y, tras una indecisión defensiva, la pelota acabó superando a Jesús Herrero para el 0-1 (min. 12).

El conjunto azulgrana no se conformó. Martel rozó el segundo hasta en dos ocasiones, pero Herrero lo evitó. Sin embargo, el veterano guardameta nada pudo hacer a la tercera. En una jugada prácticamente calcada por el costado izquierdo, Gauna superó a Harrison, puso el balón al segundo palo y Martel, libre de marca, solo tuvo que empujarlo para firmar el 0-2 (min. 15).

El golpe dejó muy tocado a Inter. Ni siquiera el tiempo muerto solicitado por Alberto Riquer logró reactivar a los locales, incapaces de encontrar continuidad en ataque. Más allá de una acción aislada de Raya, apenas inquietaron a Dídac, que vivió una primera mitad mucho más plácida que en el primer encuentro.

Del posible 0-3 al 2-2

Tras el paso por vestuarios, Pito acarició el 0-3 con una volea que escupió el poste. Perdonó el Barça y, en el primer desajuste defensivo, Raúl Gómez encontró a Harrison, que apareció para batir a Dídac y reabrir el partido (1-2, min. 24).

Y apenas tres minutos después, un disparo lejano de Raúl Gómez fue envenenándose entre una maraña de piernas hasta acabar dentro de la portería. Del posible 0-3 se pasó al 2-2 (min. 27), en un abrir y cerrar de ojos que cambió por completo el guion del encuentro.

Y cuando las dudas empezaban a asomar en el Barça, que había perdido no solo la ventaja sino también la sensación de control, apareció Pito para sostener a los suyos. Jugada individual del brasileño, pared con Erick y definición inapelable por la escuadra para devolver la ventaja visitante (2-3, min. 30).

Pito evita el KO

Pero el partido no daba respiro. Raúl Gómez le ganó la espalda a Martel y asistió a Bartolomé, que devolvió las tablas al marcador (3-3, min. 32). Con el Inter creciendo en el caos, llegó la expulsión de Joao Victor por doble amarilla y, en la superioridad numérica, Raya no perdonó y fusiló a Dídac para culminar la remontada en apenas un minuto (4-3, min. 33).

Al Barça, por primera vez, le tocaba ir por detrás en el marcador. Sin embargo, otra vez Pito se echó el equipo a la espalda, desbordó a Raya y, con la zurda, batió a Jesús Herrero (4-4, min. 34). Tuvo el Inter la victoria en el tramo final, pero el disparo de Raúl Gómez se estrelló en el palo y el segundo partido se marchó a la prórroga.

Resistencia culé

En el tiempo extra golpeó primero Barona, aprovechando otro desajuste defensivo azulgrana (5-4, min. 42). La respuesta fue inmediata: Martel hizo el empate en la acción siguiente (5-5, min. 42). Y cuando el partido parecía condenado a otro giro infinito, el propio Martel, con un disparo seco que Jesús Herrero no logró blocar, firmó la remontada (5-6, min. 43).

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Con ese botín mínimo, el Barça se aferró al partido con uñas y dientes. El Inter apostó por el portero-jugador y encerró a los visitantes en su área, pero sin premio. Resistió el conjunto azulgrana hasta el último segundo y selló un triunfo de carácter que le mete en la final y le devuelve a la Champions tres años después.