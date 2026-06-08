El Papa y la clasificación celestial, por Lluís Carrasco

Dice León XIV que, como Papa, es de todos los equipos, pero que, como Robert Prevost, es del Real Madrid. Una afirmación aparentemente inocente que, observada con un mínimo de rigor teológico-futbolístico, abre un conflicto doctrinal de dimensiones bíblicas. Porque ser Papa ya es complicado, pero ser el representante de Dios en la Tierra intentando contentar a todo el mundo, eso ya es, de “traca i mocador”.

El problema es matemático. Si uno quiere ganar, otro tiene que perder. Si todos quieren jugar Champions, alguno tendrá que conformarse con ver los sorteos por televisión. ¿Si todos aspiran a Europa, cómo Europa albergará tanto equipo participante? Si todos quieren salvarse, ¿quién descenderá? Seamos serios. El Papa puede prometer la felicidad eterna, pero ni el mismísimo San Pedro ha encontrado todavía una fórmula para que todos los de arriba ganen la Liga, y todos los de abajo celebren la permanencia mientras ascienden todos los de Segunda.

Imaginemos por un momento al Pontífice atendiendo las plegarias de un fin de semana cualquiera. Unos rezan para clasificarse para la Champions. Otros para evitar el descenso. Los de abajo suplican tres puntos. Los de arriba también. El delantero pide marcar. El portero rival, una portería a cero. El presidente quiere salir reelegido. La oposición, su dimisión, ¿cómo conseguir satisfacer todos los deseos? Imposible. Bastante trabajo tuvo el Creador separando las aguas como para empezar ahora a unir todos los deseos de sus mortales. Quizá por eso el fútbol es la religión perfecta para un mundo imperfecto. Porque propone esperanza, no la garantiza. Cada agosto se venden paraísos que en mayo terminan convertidos en purgatorios. Y, a diferencia del cielo, aquí en el césped, no cabemos todos en el altar celestial.

Así que aceptemos con una sonrisa que León XIV sea de todos y Prevost, madridista. Y si contra este Barça, su nuevo Madrid de Mou gana algo… será la muestra inequívoca de que los milagros… existen y Satanás se convirtió en querubín.