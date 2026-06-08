Laprovittola y la temporada del Barça: "Nunca me había pasado una cosa así"

El Barça de básquet alarga la temporada. Lo que en otras ocasiones se daría por descontado, y es que el equipo discurra por las semifinales como paso previo hacia la final, esta vez parece haber alcanzado un gran premio. Superar al Murcia en cancha ajena no ha disparado la euforia pese a lo complicada que se veía la empresa con la irregularidad que exhibe el equipo.

Si no debería ser excepcional que el Barça haya accedido a la penúltima ronda, sí lo es que haya desaparecido el Real Madrid por el camino. Lo ha eliminado el La Laguna Tenerife, el rival azulgrana a partir de hoy y durante un máximo de cinco partidos. Los dos primeros, este martes y jueves (20 h.) en el Palau.

Laprovittola intenta conservar el equilibrio ante la presión de Forrest durante el tercer partido de los cuartos de final anet el UCAM Murcia. / Marcial Guillen / EFE

Una situación "muy extraña"

El Barça aún respira, entrecortadamente, eso sí, y dispone de una oportunidad para enderezar una campaña que será recordada por lo accidentada que ha sido tan salpicada por las lesiones como por las derrotas y un cambio de entrenador que se repetirá en cuanto termine el curso. Si será buena o mala, dependerá de si el equipo conquista el título de la Liga Endesa.

"Nuestra situación es realmente muy extraña", confiesa Nico Laprovittola, en una definición que sirve a nivel parsticular y colectivo. "Nunca me había pasado algo así en mi carrera", contaba de un Barça en el que se sabe que Xavi Pascual se irá, que varios jugadores, con contrato o no, no seguirán. O lo intuyen.

Nicolás Laprovittola defiende al base estadounidense de Morabanc Andorra, Shannon Evans. / Fernando Galindo / EFE

Laprovittola no sabe nada. "Hemos intentado hablar, pero no, así que mi futuro es bastante incierto", admitía el base, que lleva dos campañas descorazonadoras. La anterior se la perdió casi por completo por uan rotura de ligamentos cruzados de la rodilla; en la actual ha sufrido tres lesiones que le han parado durante varias semanas. Y tiene 36 años.

En vista de que no puede hacer planes, toca enfocarse "en lo que realmente hay que pensar", que es en el Tenerife y la posibilidad de salvar a temporada. Ante el Murcia "nos hemos sacado un peso de encima", reconocía Laprovittola, que no rebaja el estándar de exigencia de la sección: "En el Barça estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final".

"En el Barça estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final" Nicolás Laprovittola — Base del Barça

El base argentino fue clave en el tercer partido de Murcia (76-100). Sus 14 puntos, incluida una serie de cuatro triples de siete intentos, sirvió para disparar al Barça en el marcador a partir del tercer cuarto. En la víspera de recibir al Tenerife, Laprovittola espera terminar el campeonato "con una sonrisa".

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Intentará negársela el Tenerife, que tiene muchos más motivos para estar alegre después de haber apeado al Madrid en sus propia cancha. laprovittola observa en los canarios "una identidad marcada desde hace varios años" que se ha visto acentuada con la incorporación del base australiano Patty Mills. El equipo ha podido incorporar al pivot Kevin Yabo por las lesiones de Giorgi Shermadini, Fran Guerra y el base Bruno Fitipaldo.