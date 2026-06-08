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¿Ganas de ver a los Knicks en el Madison en la final de la NBA? Prepare un mínimo de 8.000 dólares

Los precios de las entradas han escandalizado incluso a los aficionados neoyorquinos, acostumbrados a un coste de la vida elevado

Recuerdos de 1999, la última vez que los Knicks más "pendencieros" rozaron el título de la NBA

Preparativos en el Madison Square Garden para acoger el tercer y cuartos partidos de la final de la NBA.

Preparativos en el Madison Square Garden para acoger el tercer y cuartos partidos de la final de la NBA. / ANGELINA KATSANIS / Getty Images via AFP

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Albert Guasch

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Todo es muy caro en Nueva York, obscenamente caro. Pero lo de ver a los Knicks en el Madison Square Garden en la final de la NBA va más allá, parece una experiencia solo apta para propietarios de casa con vistas a Central Park o de embarcación con varios metros de eslora atracada en los Hamptons. La expectación por estar en el lugar y el momento en que los Knicks pueden ser campeones por primera vez en 53 años es elevada; los precios, aún más.

Esta próxima madrugada y el miércoles el pabellón más famoso del mundo acoge el tercer y el cuarto partido de la serie contra San Antonio Spurs. El antojo costaba hasta hace nada un mínimo de 8.000 dólares para el de hoy; 11.000, el miércoles. Ni que la FIFA y Gianni Infantino hubieran marcado las tarifas. Incluso los neoyorquinos, acostumbrados a un coste de la vida desproporcionado, se han quedado perplejos.

A medida que se ha acercado la hora del tercer partido los precios han bajado drásticamente, aunque parezca mentira. A estas horas se pueden encontrar asientos por 5.300 dólares, por supuesto en la parte más alta de las gradas, según el mapa de Transfermarkt. Más o menos lo equivalente a un mes de alquiler en Manhattan, situado en 5.181 dólares de media en la actualidad. Y no lejos de lo que vale una entrada para la Super Bowl.

(FILES) Basketball fans gather outside Madison Square Garden during Game 1 of the NBA Finals between the New York Knicks and the San Antonio Spurs, in New York City, on June 3, 2026. As New York prepares to host the World Cup, the city is instead awash in Knicks blue and orange, reflecting a deep love for the gritty, unifying team chasing a historic NBA Finals victory. The Knicks took a commanding 2-0 lead on June 5 in the best of seven series against the San Antonio Spurs, and now the action shifts to the Big Apple for games three and four. (Photo by Timothy A. CLARY / AFP). To go with AFP story by Raphael HERMANO &quot;In the Knicks, New Yorkers see their own resilience reflected&quot;

Seguidores de los Knicks, en las afueras del Madison Square Garden. / TIMOTHY A. CLARY / AFP

Aun así, si uno desea sentarse cerca de la cancha debe preparar de los 20.000 a los 67.000 dólares. Y si quiere ya sentirse una estrella de Hollywood, tipo Ben Stiller o Spike Lee -que estarán ahí-, y pillar una silla a pie de pista, los portales habituales la venden a 176.000 dólares a estas horas. Más allá de lo absurdo.

En el rango de asientos más económicos (es un decir), el recorte en las últimas horas ha sido del 50% sobre los 11.000 iniciales. Quizá cabe atribuirlo al ruido generado, que ha sido considerable, quizá la demanda se ha asustado a medida que se acercaba la hora del tercer partido de una final que el equipo neoyorquino tiene cuesta abajo (2-0 al mejor de cuatro triunfos). La capacidad del Madison es para unos 19.000 espectadores.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 21: Josh Hart #3 of the New York Knicks dribbles the ball against the Cleveland Cavaliers during the third quarter in Game Two of the NBA Eastern Conference Finals at Madison Square Garden on May 21, 2026 in New York City. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Sarah Stier/Getty Images/AFP (Photo by Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP). NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement.

Josh Hart, de los New York Knicks. / SARAH STIER / Getty Images via AFP

Un jugador de los Knicks ha alentado las críticas. "Me gustaría que los precios de las entradas no fueran tan desorbitados", expuso Josh Hart, uno de los baluartes de estos Knicks. "Siento que mucha gente que lleva mucho tiempo esperando este momento, lamentablemente, no puede entrar al recinto con la entrada más barata a… ¿7.000 u 8.000 dólares? Es ridículo. Habrá un ambientazo, pero me gustaría que fueran un poco más accesibles", concluyó Hart.

Encima, las fiestas para contemplar los partidos en las afueras del Madison, bastante tumultuosas en los dos primeros, han sido canceladas. Preocupaciones de seguridad, en particular ante la anunciada presencia del presidente Donald Trump en el tercer partido. Unas 6.500 personas se concentraron para visionar y luego celebrar la segunda victoria sobre San Antonio. Se produjeron 17 arrestos y un policía fue herido al tratar de dispersar a la multitud.

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 05: New York Knicks fans cheer during the watch party at Madison Square Garden for Game 2 of the NBA Finals against the San Antonio Spurs on June 05, 2026 in New York City. Angelina Katsanis/Getty Images/AFP (Photo by Angelina Katsanis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Los fans de los New York Knicks celebran la segunda victoria en la final de la NBA contra San Antonio Spurs. / ANGELINA KATSANIS / Getty Images via AFP

Los Knicks no disputaban una final desde 1999, derrotados por los Houston Rockets, y la sobreexcitación resulta comprensible. Puede resolverse antes de que empiece el Mundial, acontecimiento con precios también desorbitantes. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, reconocido aficionado al deporte, sobre todo al fútbol, reveló el miércoles que los partidos en casa de los Knicks en los playoff han generado una actividad económica estimada en 202 millones de dólares. Si disputa un tercer partido en el Madison esa cifra puede subir a los 465 millones. “Cuando los Knicks ganan, Nueva York cobra vida”, exclamó.

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Él, que hizo campaña para la alcaldía sobre el tema de la asequibilidad, mostró su preocupación por los precios y aplaudió la iniciativa de este domingo de James Dolan, el impopular propietario de los Knicks y del Madison, de regalar 500 entradas a familias con estrecheces. Dio a entender que había ejercido su presión desde la alcaldía para que así fuera. Como Trump y miles de neoyorquinos muy ricos, también estará en el Madison este lunes.

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