Destino de vacaciones
El refugio de Luis Enrique (56 años) en Formentera: un infinito jardín con piscinas, hamacas y buganvillas
Así es la casa de Gavà donde tiene una propiedad Luis Enrique a las afueras de Barcelona: casa con todos los lujos y frente al mar
Apenas habían pasado unos minutos desde que había vuelto a conquistar la Champions con el Paris Saint-Germain y Luis Enrique Martínez ya estaba pensando en volver a Ibiza y Formentera, como en veranos anteriores, para recargar pilas tras otra temporada extenuante.
"¡Casi dos meses de vacaciones, qué maravilla! Me voy a Gijón, me voy a Formentera y me voy a...", dijo Luis Enrique este sábado a los micrófonos de Movistar sobre el césped del Puskas Arena de Budapest. El tercer destino turístico se lo calló a tiempo, pero Gijón, su ciudad natal, y Formentera, donde ha veraneado en muchas ocasiones junto con su familia, igual que en Ibiza, sí se atrevió a confirmarlos como próximas paradas.
Hace ya cuatro años que Luis Enrique se compró una casa en Formentera, su isla favorita, y que ya puede disfrutar a largo plazo, aunque hace muchos veranos que acude de visita. Antes, solía alquilar todos los años una bonita y tranquila casa en Ibiza, alejada de las zonas más concurridas, hasta que encontró su particular paraíso. Tal y como él mismo explicó tras ganar la Champions, tiene "dos meses" de vacaciones que repartirá entre Gijón, la isla y se presupone que en Barcelona, concretamente en Gavà, donde también tiene otra propiedad.
Esta espectacular vivienda ubicada en la tranquila Formentera tiene "diversas zonas chill out del exterior, pequeñas terrazas con mobiliario de madera y textiles en blanco, según ha explicado la revista 'Hola'.
Destacan que lo más importante es el exterior, con un enorme jardín y un "porche que se ha diseñado como un salón exterior de verdadero lujo", donde hay hamacas, piscina y un bonito decorado con buganvillas, como muestra su hija Sira en sus fotografías de Instagram. En el interior, se observan tonos marrones y una decoración muy minimalista, pero pensada al detalle.
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